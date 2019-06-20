ПЦУ не будет отлучать Филарета от церкви
Православная Церковь Украины на заседании синода 24 июня может констатировать факт, что патриарх Филарет вышел из ПЦУ.
Об этом на брифинге в четверг заявил член синода ПЦУ архиепископ Евстратий.
По его словам, синод просто констатирует факт.
"Я думаю, что в понедельник на синоде будет просто констатирован факт, что святейший Филарет и еще двое епископов выделились из ПЦУ. И дальше мы как церковь за них не будем нести ответственность", - сказал Евстратий.
На уточнение, будут ли Филарета отлучать от церкви, владыка Евстратий выразил сомнение, что это возможно.
"Мы же не совершаем никаких действий относительно митрополита Онуфрия или патриарха РПЦ Кирилла. Мы к ним не имеем отношения", - сказал Евстратий.
"Я понимаю, чтобы всем хотелось бы резких заявлений, а еще чтобы за бороды начали друг друга таскать. Но наша задача - показать единство церкви", - добавил он.
По его словам, не может быть никаких резких действий Константинополя по томосу ПЦУ.
"Наша церковь показала единство. Насколько я знаю, Константинополь намерен выразить сожаление по поводу действий святейшего Филарета. Но мы показали, что ПЦУ не поддерживает таких действий", - убежден Евстратий.
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Напомним:
- Бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет в последнее время начал конфликтовать с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием.
- По словам Филарета, избрание Епифания стало возможным, потому Филарету было обещано сохранение власти в Церкви. Однако это "обещание" нарушили.
- Поэтому Филарет последнее время выступал с критикой руководства ПЦУ, Константинополя и даже томоса об автокефалии.
- 20 июня он созвал "поместный собор", где постановил восстановить существование УПЦ КП.
- Православная церковь Украины называет юридически ничтожными решения собрания, которое почетный патриарх ПЦУ Филарет провел 20 июня и призывает его опомниться.
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