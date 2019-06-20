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Вдруге за день "мінують" Центрвиборчком - "Опора"

Четвер, 20 червня 2019, 18:21

20 червня, в останній день прийому документів для реєстрації кандидатів у депутати, вже вдруге замінували будівлю Центральної виборчої комісії.

Про це написала громадянська мережа "Опора" в Facebook.

"Ми тільки зручно примостилися у залі засідань, як голова Тетяна Сліпачук повідомила, що будівлю ЦВК знову заміновано. Біля входу чекають люди з документами на реєстрацію, журналісти евакуювались з будівлі", - повідомили активісти.

Перше "замінування" будівлі ЦВК сталося о 12 годині. Зазначається, що Комісія продовжила роботу о 13:30.

"Правоохоронці провели перевірку приміщень ЦВК на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів. Усіх працівників Комісії евакуювали на час перевірки", - зазначили в Facebook.

Нагадаємо:

  • Конституційний суд визнав конституційним указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.
  • 20 червня в ЦВК закінчується прийом документів для реєстрації кандидатів у депутати.

Українська правда
Теми: ЦВКвиборикримінал
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