Вдруге за день "мінують" Центрвиборчком - "Опора"
Четвер, 20 червня 2019, 18:21
20 червня, в останній день прийому документів для реєстрації кандидатів у депутати, вже вдруге замінували будівлю Центральної виборчої комісії.
Про це написала громадянська мережа "Опора" в Facebook.
"Ми тільки зручно примостилися у залі засідань, як голова Тетяна Сліпачук повідомила, що будівлю ЦВК знову заміновано. Біля входу чекають люди з документами на реєстрацію, журналісти евакуювались з будівлі", - повідомили активісти.
Перше "замінування" будівлі ЦВК сталося о 12 годині. Зазначається, що Комісія продовжила роботу о 13:30.
"Правоохоронці провели перевірку приміщень ЦВК на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів. Усіх працівників Комісії евакуювали на час перевірки", - зазначили в Facebook.
Нагадаємо:
- Конституційний суд визнав конституційним указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.
- 20 червня в ЦВК закінчується прийом документів для реєстрації кандидатів у депутати.
Українська правда