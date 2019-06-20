Вдруге за день "мінують" Центрвиборчком - "Опора"

20 червня, в останній день прийому документів для реєстрації кандидатів у депутати, вже вдруге замінували будівлю Центральної виборчої комісії.

Про це написала громадянська мережа "Опора" в Facebook.

"Ми тільки зручно примостилися у залі засідань, як голова Тетяна Сліпачук повідомила, що будівлю ЦВК знову заміновано. Біля входу чекають люди з документами на реєстрацію, журналісти евакуювались з будівлі", - повідомили активісти.

Перше "замінування" будівлі ЦВК сталося о 12 годині. Зазначається, що Комісія продовжила роботу о 13:30.

"Правоохоронці провели перевірку приміщень ЦВК на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів. Усіх працівників Комісії евакуювали на час перевірки", - зазначили в Facebook.

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