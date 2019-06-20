Второй раз за день "минируют" Центризбирком - "Опора"

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Четверг, 20 июня 2019, 18:21

20 июня, в последний день приема документов для регистрации кандидатов в депутаты, уже второй раз "минируют" здание Центральной избирательной комиссии.

Об этом написала гражданская сеть "Опора" в Facebook.

"Мы только удобно устроились в зале заседаний, как председатель Татьяна Слипачук сообщила, что здание ЦИК снова заминировано. У входа ждут люди с документами на регистрацию, журналисты эвакуировались из здания", - сообщили активисты.

Первое "минирование" здания ЦИК произошло в 12:00. Отмечается, что Комиссия продолжила работу в 13:30.

"Правоохранители провели проверку помещений ЦИК на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. Всех сотрудников Комиссии эвакуировали на время проверки", - отметили в Facebook.

Напомним:

  • Конституционный суд признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.
  • 20 июня в ЦИК заканчивается прием документов для регистрации кандидатов в депутаты.

Украинская правда

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Темы: ЦИК виборы криминал


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