Второй раз за день "минируют" Центризбирком - "Опора"
20 июня, в последний день приема документов для регистрации кандидатов в депутаты, уже второй раз "минируют" здание Центральной избирательной комиссии.
Об этом написала гражданская сеть "Опора" в Facebook.
"Мы только удобно устроились в зале заседаний, как председатель Татьяна Слипачук сообщила, что здание ЦИК снова заминировано. У входа ждут люди с документами на регистрацию, журналисты эвакуировались из здания", - сообщили активисты.
Первое "минирование" здания ЦИК произошло в 12:00. Отмечается, что Комиссия продолжила работу в 13:30.
"Правоохранители провели проверку помещений ЦИК на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. Всех сотрудников Комиссии эвакуировали на время проверки", - отметили в Facebook.
Напомним:
- Конституционный суд признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.
- 20 июня в ЦИК заканчивается прием документов для регистрации кандидатов в депутаты.
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