КСУ визнав конституційним указ Зеленського про розпуск Ради
Четвер, 20 червня 2019, 16:31
Конституційний суд визнав конституційним указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради 8 скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.
Про це "Українській правді" повідомляють кілька джерел, незалежних одне від одного.
За словами двох співрозмовників УП, "за" проголосували 11 суддів із 17.
Повідомлення підтвердила прессекретарка Зеленського Юлія Мендель.
Вона розмістила пост у Facebook з меседжем "Тепер всі на вибори 21 липня!", щоправда пізніше видалила його.
Нагадаємо:
- 21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів на 21 липня.
- Народні депутати внесли до Конституційного суду подання щодо конституційності указу про позачергові вибори до ВР.
- На відкритій частині засідання члени Конституційного суду, серед іншого, звернули увагу, що Верховна Рада не надала поіменний склад коаліції, відсутність якої нібито є підставою для розпуску парламенту.
- Депутати, які вважають указ президента неконституційним, говорили, що він порушив право громадян обирати депутатів на 5 років і право депутатів створити нову коаліцію.
Українська правда