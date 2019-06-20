КСУ визнав конституційним указ Зеленського про розпуск Ради

Конституційний суд визнав конституційним указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради 8 скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Про це "Українській правді" повідомляють кілька джерел, незалежних одне від одного.

За словами двох співрозмовників УП, "за" проголосували 11 суддів із 17.

Повідомлення підтвердила прессекретарка Зеленського Юлія Мендель.

Вона розмістила пост у Facebook з меседжем "Тепер всі на вибори 21 липня!", щоправда пізніше видалила його.

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