Під КНУ вимагають витурити Портнова з кафедри юрфаку
Під головним корпусом університету Шевченка в Києві триває протест проти поновлення колишнього заступника голови Адміністрації президента при Вікторі Януковичу на кафедрі конституційного права юридичного факультету.
Про це повідомляють активісти у Facebook.
Акція розпочалася увечері о 18:30. За інформацією Громадського, на протест вийшли близько 300 осіб.
Учасники протесту тримають написи "Портнов — це не проблема КНУ, це проблема України", "Ми не можемо толерувати прихід зла", "Ні Портнову в КНУ!!!".
Частина студентів зайшла всередину і влаштувала сидячий протест під приймальнею ректора.
Раніше через повернення Андрія Портнова до викладання у КНУ студенти, співробітники, викладачі та випускники університету закликали "стати на захист честі і репутації свого університету" та приєднатися до двох вимог:
- скасування наказу про працевлаштування Портнова на посаду професора кафедри конституційного права;
- публічне вибачення від ректора КНУ ім. Тараса Шевченка Леоніда Губерського за призначення Портнова.
Студенти заявили, що хочуть передати вимоги ректору і чекатимуть поки Губернський не прийде особисто.
Нагадаємо:
- 19 червня Портнов поновився на кафедрі конституційного права юридичного факультету КНУ.
- Після втечі Януковича Портнов також залишив Україну і п’ять років перебував за кордоном.
- Портнов повернувся до України 19 травня 2019 року після перемоги на виборах президента шоумена Володимира Зеленського.