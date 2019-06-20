Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під КНУ вимагають витурити Портнова з кафедри юрфаку

Четвер, 20 червня 2019, 19:24
Під КНУ вимагають витурити Портнова з кафедри юрфаку

Під головним корпусом університету Шевченка в Києві триває протест проти поновлення колишнього заступника голови Адміністрації президента при Вікторі Януковичу на кафедрі конституційного права юридичного факультету.

Про це повідомляють активісти у Facebook.

Акція розпочалася увечері о 18:30. За інформацією Громадського, на протест вийшли близько 300 осіб.

Учасники протесту тримають написи "Портнов — це не проблема КНУ, це проблема України", "Ми не можемо толерувати прихід зла", "Ні Портнову в КНУ!!!".

 
 

Частина студентів зайшла всередину і влаштувала сидячий протест під приймальнею ректора.

 

Раніше через повернення Андрія Портнова до викладання у КНУ студенти, співробітники, викладачі та випускники університету закликали "стати на захист честі і репутації свого університету" та приєднатися до двох вимог:

 

- скасування наказу про працевлаштування Портнова на посаду професора кафедри конституційного права;

- публічне вибачення від ректора КНУ ім. Тараса Шевченка Леоніда Губерського за призначення Портнова.

Студенти заявили, що хочуть передати вимоги ректору і чекатимуть поки Губернський не прийде особисто.

 

Нагадаємо:

  • 19 червня Портнов поновився на кафедрі конституційного права юридичного факультету КНУ.
  • Після втечі Януковича Портнов також залишив Україну і п’ять років перебував за кордоном.
  • Портнов повернувся до України 19 травня 2019 року після перемоги на виборах президента шоумена Володимира Зеленського.

"Українська правда" у Threads

Теми: Портнов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
Портнов
Син Портнова виїхав з України за підробленими документами – ЗМІ
Син Портнова виїхав з України як волонтер і не повернувся – "Схеми"
Портнов виїхав із України у червні, підстави не розкривають – "Схеми"
Останні новини
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
Усі новини...
Реклама: