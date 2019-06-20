Під КНУ вимагають витурити Портнова з кафедри юрфаку

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Четвер, 20 червня 2019, 19:24

Під головним корпусом університету Шевченка в Києві триває протест проти поновлення колишнього заступника голови Адміністрації президента при Вікторі Януковичу на кафедрі конституційного права юридичного факультету.

Про це повідомляють активісти у Facebook.

Акція розпочалася увечері о 18:30. За інформацією Громадського, на протест вийшли близько 300 осіб.

Учасники протесту тримають написи "Портнов — це не проблема КНУ, це проблема України", "Ми не можемо толерувати прихід зла", "Ні Портнову в КНУ!!!".

 
 

Частина студентів зайшла всередину і влаштувала сидячий протест під приймальнею ректора.

 

Раніше через повернення Андрія Портнова до викладання у КНУ студенти, співробітники, викладачі та випускники університету закликали "стати на захист честі і репутації свого університету" та приєднатися до двох вимог:

 

- скасування наказу про працевлаштування Портнова на посаду професора кафедри конституційного права;

- публічне вибачення від ректора КНУ ім. Тараса Шевченка Леоніда Губерського за призначення Портнова.

Студенти заявили, що хочуть передати вимоги ректору і чекатимуть поки Губернський не прийде особисто.

 

Нагадаємо:

  • 19 червня Портнов поновився на кафедрі конституційного права юридичного факультету КНУ.
  • Після втечі Януковича Портнов також залишив Україну і п’ять років перебував за кордоном.
  • Портнов повернувся до України 19 травня 2019 року після перемоги на виборах президента шоумена Володимира Зеленського.

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Теми: Портнов


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