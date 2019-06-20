Возле КНУ требуют выдворить Портнова с кафедры юрфака
Под главным корпусом университета Шевченко в Киеве проходит протест против возобновления бывшего заместителя главы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрея Портнова на кафедре конституционного права юридического факультета.
Об этом сообщают активисты в Facebook.
Акция началась вечером в 18:30. По информации Громадського, на протест вышли около 300 человек.
Протестующие держат плакаты с надписями "Портнов - это не проблема КНУ, это проблема Украины", "Мы не можем мириться с приходом зла", "Нет Портнова в КНУ !!!".
Часть студентов зашла внутрь и устроила сидячий протест под приемной ректора.
Ранее из-за возвращения Портнова к преподаванию в КНУ студенты, сотрудники, преподаватели и выпускники университета призвали "встать на защиту чести и репутации своего университета" и присоединиться к двум требованиям:
- отмена приказа о трудоустройстве Портнова на должность профессора кафедры конституционного права;
- публичное извинение от ректора КНУ им. Тараса Шевченко Леонида Губерского за назначение Портнова.
Студенты заявили, что хотят передать требования ректору и намерены ждать, пока Губернский не придет лично.
Напомним:
- 19 июня Портнов возобновился на кафедре конституционного права юридического факультета КНУ.
- После побега Януковича Портнов также покинул Украину и пять лет находился за границей.
- Портнов вернулся в Украину 19 мая 2019 после победы на выборах президента шоумена Владимира Зеленского.
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