Возле КНУ требуют выдворить Портнова с кафедры юрфака

Под главным корпусом университета Шевченко в Киеве проходит протест против возобновления бывшего заместителя главы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрея Портнова на кафедре конституционного права юридического факультета.

Об этом сообщают активисты в Facebook.

Акция началась вечером в 18:30. По информации Громадського, на протест вышли около 300 человек.

Протестующие держат плакаты с надписями "Портнов - это не проблема КНУ, это проблема Украины", "Мы не можем мириться с приходом зла", "Нет Портнова в КНУ !!!".

Часть студентов зашла внутрь и устроила сидячий протест под приемной ректора.

Ранее из-за возвращения Портнова к преподаванию в КНУ студенты, сотрудники, преподаватели и выпускники университета призвали "встать на защиту чести и репутации своего университета" и присоединиться к двум требованиям:

- отмена приказа о трудоустройстве Портнова на должность профессора кафедры конституционного права;

- публичное извинение от ректора КНУ им. Тараса Шевченко Леонида Губерского за назначение Портнова.

Студенты заявили, что хотят передать требования ректору и намерены ждать, пока Губернский не придет лично.

Напомним: