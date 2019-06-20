Війна на Донбасі: 7 обстрілів, двоє поранених
Від початку доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Під обстрілами один боєць ООС отримав поранення, ще один – бойову травму.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- район населеного пункту Павлопіль – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- район Мар'їнки – зі станкового протитанкового гранатомету.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 5 разів:
- біля Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- район населеного пункту Травневе – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- Майорськ – із 82-мм міномету;
- околиці Новолуганського – з міномету калібру 120 мм;
- Новозванівку – 120-мм мінометами та автоматичними гранатометами.
Згідно з повідомленням, один український військовослужбовець отримав поранення і один – бойову травму.
Також зазначається, що на обстріли окупантів українські підрозділи дали адекватну відповідь.
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