Війна на Донбасі: 7 обстрілів, двоє поранених

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Четвер, 20 червня 2019, 20:04

Від початку доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Під обстрілами один боєць ООС отримав поранення, ще один – бойову травму.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- район населеного пункту Павлопіль – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

- район Мар'їнки – зі станкового протитанкового гранатомету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 5 разів:

- біля Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

- район населеного пункту Травневе – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

- Майорськ – із 82-мм міномету;

- околиці Новолуганського – з міномету калібру 120 мм;

- Новозванівку – 120-мм мінометами та автоматичними гранатометами.

Згідно з повідомленням, один український військовослужбовець отримав поранення і один – бойову травму.

Також зазначається, що на обстріли окупантів українські підрозділи дали адекватну відповідь.

Українська правда

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Теми: ООС бойові дії


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