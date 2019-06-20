Война на Донбассе: 7 обстрелов, двое раненых
С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Под обстрелами один боец ООС получил ранения, еще один - боевую травму.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В районе ответственности оперативно-тактического формирования "Восток" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил:
- район населенного пункта Павлополь - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- район Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактического формирования "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 5 раз:
- возле Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- район населенного пункта Майское - из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- Майорск - из 82-мм миномета;
- окрестности Новолуганского - из миномета калибра 120 мм;
- Новозвановка - 120-мм минометами и автоматическими гранатометами.
Согласно сообщению, один украинский военнослужащий получил ранения и один - боевую травму.
Также отмечается, что на обстрелы оккупантов украинские подразделения дали адекватный ответ.