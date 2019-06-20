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Война на Донбассе: 7 обстрелов, двое раненых

Четверг, 20 июня 2019, 20:04

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Под обстрелами один боец ​​ООС получил ранения, еще один - боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического формирования "Восток" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил:

- район населенного пункта Павлополь - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- район Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактического формирования "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 5 раз:

- возле Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- район населенного пункта Майское - из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- Майорск - из 82-мм миномета;

- окрестности Новолуганского - из миномета калибра 120 мм;

- Новозвановка - 120-мм минометами и автоматическими гранатометами.

Согласно сообщению, один украинский военнослужащий получил ранения и один - боевую травму.

Также отмечается, что на обстрелы оккупантов украинские подразделения дали адекватный ответ.

Украинская правда

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Темы: ООСбоевые действия
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