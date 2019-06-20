Протест у Тбілісі: учасники увірвалися в парламент - ЗМІ
Четвер, 20 червня 2019, 22:38
Учасники акції протесту в Тбілісі увірвалися в будівлю парламенту Грузії.
Про це пише "Грузія.Online".
Повідомляється, що опозиція дала правлячій партії годину для відставки трьох високопосадовців - спікера Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахарія і глави СДБ Вахтанга Гомелаурі.
Як зазначає видання, учасники акції увірвалися на територію парламенту після закінчення терміну і невиконання їхніх умов.
Поліція з кийками і щитами спробувала зупинити вторгнення, але, за словами видання, у мирний спосіб, "витісняючи протестуючих з території парламенту".
Нагадаємо:
- У четвер вранці, 20 червня, на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я в Грузії прибула російська делегація.
- Президент асамблеї, член Компартії РФ Сергєй Гаврилов відкрив сесію виступом з трибуни спікера парламенту. Депутат Держдуми відкрито підтримує визнання т.зв. Південної Осетії і Абхазії Росією.
- Як повідомляли ЗМІ, правляча партія Грузії пояснила участь російського комуніста у засіданні "протокольною помилкою".
- Депутати опозиційних партій "Європейська Грузія" і "Єдиний національний рух" заблокували трибуну, а посол України в Грузії покинув залу.
- Біля входу в будівлю парламента протягом трьох годин протестувальники вимагали, щоб Гаврилов публічно вибачився за свої дії і негайно залишив країну.
- Водночас політики й представники громадськості вимагали відставки спікера Іраклія Кобахідзе.
- У Тбілісі тисячі людей вийшли на протест до будівлі парламенту через скандальну поведінку російської делегації.