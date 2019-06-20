Протест у Тбілісі: учасники увірвалися в парламент - ЗМІ

Учасники акції протесту в Тбілісі увірвалися в будівлю парламенту Грузії.

Про це пише "Грузія.Online".

Повідомляється, що опозиція дала правлячій партії годину для відставки трьох високопосадовців - спікера Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахарія і глави СДБ Вахтанга Гомелаурі.

Як зазначає видання, учасники акції увірвалися на територію парламенту після закінчення терміну і невиконання їхніх умов.

Поліція з кийками і щитами спробувала зупинити вторгнення, але, за словами видання, у мирний спосіб, "витісняючи протестуючих з території парламенту".

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