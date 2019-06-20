Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Протест у Тбілісі: учасники увірвалися в парламент - ЗМІ

Четвер, 20 червня 2019, 22:38

Учасники акції протесту в Тбілісі увірвалися в будівлю парламенту Грузії.

Про це пише "Грузія.Online".

Повідомляється, що опозиція дала правлячій партії годину для відставки трьох високопосадовців - спікера Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахарія і глави СДБ Вахтанга Гомелаурі.

Як зазначає видання, учасники акції увірвалися на територію парламенту після закінчення терміну і невиконання їхніх умов.

Поліція з кийками і щитами спробувала зупинити вторгнення, але, за словами видання, у мирний спосіб, "витісняючи протестуючих з території парламенту".

Нагадаємо:

  • У четвер вранці, 20 червня, на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я в Грузії прибула російська делегація.
  • Президент асамблеї, член Компартії РФ Сергєй Гаврилов відкрив сесію виступом з трибуни спікера парламенту. Депутат Держдуми відкрито підтримує визнання т.зв. Південної Осетії і Абхазії Росією.
  • Як повідомляли ЗМІ, правляча партія Грузії пояснила участь російського комуніста у засіданні "протокольною помилкою".
  • Депутати опозиційних партій "Європейська Грузія" і "Єдиний національний рух" заблокували трибуну, а посол України в Грузії покинув залу.
  • Біля входу в будівлю парламента протягом трьох годин протестувальники вимагали, щоб Гаврилов публічно вибачився за свої дії і негайно залишив країну.
  • Водночас політики й представники громадськості вимагали відставки спікера Іраклія Кобахідзе.
  • У Тбілісі тисячі людей вийшли на протест до будівлі парламенту через скандальну поведінку російської делегації.

Теми: ГрузіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
Грузія
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Нідерланди виділять додаткові 8 млн на військову підтримку Грузії, Молдови та БіГ
Шлях Грузії до НАТО лежить через ПДЧ – декларація саміту
Останні новини
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
Усі новини...
Реклама: