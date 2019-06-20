Протест в Тбилиси: участники ворвались в парламент - СМИ
Четверг, 20 июня 2019, 22:38
Участники акции протеста в Тбилиси ворвались в здание парламента Грузии.
Об этом пишет "Грузия.Online".
Сообщается, что оппозиция дала правящей партии один час для отставки трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.
Как отмечает издание, участники акции ворвались на территорию парламента после истечения срока и невыполнения их условий.
Полиция с дубинками и щитами попыталась остановить вторжение, но, по словам издания, мирным способом, "вытесняя протестующих с территории парламента".
Напомним:
- В четверг утром, 20 июня, на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в Грузии прибыла российская делегация.
- Президент ассамблеи, член Компартии РФ Сергей Гаврилов начал сессию с выступления с трибуны спикера парламента. Депутат Госдумы открыто поддерживает признание т.н. Южной Осетии и Абхазии Россией.
- Как сообщали СМИ, правящая партия Грузии объяснила участие российского коммуниста в заседании "протокольной ошибкой".
- Депутаты оппозиционных партий "Европейская Грузия" и "Единое национальное движение" заблокировали трибуну, а посол Украины в Грузии покинул зал.
- У входа в здание парламента в течение трех часов протестующие требовали, чтобы Гаврилов публично извинился за свои действия и немедленно покинул страну.
- В то же время политики и представители общественности требовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе.
- В Тбилиси тысячи людей вышли на протест к зданию парламента в связи со скандальным поведением российской делегации.