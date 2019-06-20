Участники акции протеста в Тбилиси ворвались в здание парламента Грузии.

Об этом пишет "Грузия.Online".

Сообщается, что оппозиция дала правящей партии один час для отставки трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Как отмечает издание, участники акции ворвались на территорию парламента после истечения срока и невыполнения их условий.

Полиция с дубинками и щитами попыталась остановить вторжение, но, по словам издания, мирным способом, "вытесняя протестующих с территории парламента".