Протест в Тбилиси: участники ворвались в парламент
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Четверг, 20 июня 2019, 22:38
Участники акции протеста в Тбилиси ворвались в здание парламента Грузии.
Об этом пишет "Грузия.Online".
Сообщается, что оппозиция дала правящей партии один час для отставки трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.
Как отмечает издание, участники акции ворвались на территорию парламента после истечения срока и невыполнения их условий.
Полиция с дубинками и щитами попыталась остановить вторжение, но, по словам издания, мирным способом, "вытесняя протестующих с территории парламента".
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