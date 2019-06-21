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"Слуга народу" подала до ЦВК всіх кандидатів-мажоритарників, але досі їх не назвала

П'ятниця, 21 червня 2019, 09:33
Слуга народу подала до ЦВК всіх кандидатів-мажоритарників, але досі їх не назвала

Партія "Слуга народу" подала до Центральної виборчої комісії документи 199 кандидатів в одномандатних округах.

Про це повідомляє прес-служба політсили у Facebook.

"Пізно ввечері ми подали документи 199 кандидата в одномандатних округах. Наші юристи — герої", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим на сайті "Слуги народу" немає інформації про цих кандидатів.

 
фото з Facebook партії "Слуга народу"

Зокрема повідомляється, що списки кандидатів в мажоритарних округах ще не готові.

 
скріншот з сайту партії "Слуга народу"

Нагадаємо:

  • Раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" висуне 199 кандидатів у народні депутати по одномандатних округах, але робота над списком по мажоритарці ще триває.
  • На з'їзді партія представила лише 10 кандидатів в одномандатних округах.
  • Разом з тим партія оприлюднила список із 201 кандидата в депутати в загальнодержавному виборчому окрузі на дострокових парламентських виборах 21 липня.

Українська правда

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Теми: Слуга народуЦВКвибориВерховна Рада
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