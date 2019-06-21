"Слуга народу" подала до ЦВК всіх кандидатів-мажоритарників, але досі їх не назвала

Партія "Слуга народу" подала до Центральної виборчої комісії документи 199 кандидатів в одномандатних округах.

Про це повідомляє прес-служба політсили у Facebook.

"Пізно ввечері ми подали документи 199 кандидата в одномандатних округах. Наші юристи — герої", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим на сайті "Слуги народу" немає інформації про цих кандидатів.

фото з Facebook партії "Слуга народу"

Зокрема повідомляється, що списки кандидатів в мажоритарних округах ще не готові.

скріншот з сайту партії "Слуга народу"

Нагадаємо: