"Слуга народу" подала до ЦВК всіх кандидатів-мажоритарників, але досі їх не назвала
Партія "Слуга народу" подала до Центральної виборчої комісії документи 199 кандидатів в одномандатних округах.
Про це повідомляє прес-служба політсили у Facebook.
"Пізно ввечері ми подали документи 199 кандидата в одномандатних округах. Наші юристи — герої", - йдеться у повідомленні.
Разом з тим на сайті "Слуги народу" немає інформації про цих кандидатів.
Зокрема повідомляється, що списки кандидатів в мажоритарних округах ще не готові.
Нагадаємо:
- Раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" висуне 199 кандидатів у народні депутати по одномандатних округах, але робота над списком по мажоритарці ще триває.
- На з'їзді партія представила лише 10 кандидатів в одномандатних округах.
- Разом з тим партія оприлюднила список із 201 кандидата в депутати в загальнодержавному виборчому окрузі на дострокових парламентських виборах 21 липня.
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