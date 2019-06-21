"Слуга народа" подала в ЦИК всех кандидатов-мажоритарщиков, но до сих пор их не назвала
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Пятница, 21 июня 2019, 09:33
Партия "Слуга народа" подала в Центральную избирательную комиссию документы 199 кандидатов в одномандатных округах.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы в Facebook.
"Поздно вечером мы подали документы 199 кандидата в одномандатных округах. Наши юристы - герои", - говорится в сообщении.
Вместе с тем на сайте "Слуги народа" нет информации об этих кандидатах.
В частности сообщается, что списки кандидатов в мажоритарных округах еще не готовы.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" выдвинет 199 кандидатов в народные депутаты по одномандатным округам, но работа над списком по мажоритарке продолжается.
- На съезде партия представила лишь 10 кандидатов в одномандатных округах.
- Вместе с тем партия обнародовала список из 201 кандидата в депутаты в общегосударственном избирательном округе на досрочных парламентских выборах 21 июля.
Украинская правда
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