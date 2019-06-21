Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга народа" подала в ЦИК всех кандидатов-мажоритарщиков, но до сих пор их не назвала

Пятница, 21 июня 2019, 09:33
Слуга народа подала в ЦИК всех кандидатов-мажоритарщиков, но до сих пор их не назвала

Партия "Слуга народа" подала в Центральную избирательную комиссию документы 199 кандидатов в одномандатных округах.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы в Facebook.

"Поздно вечером мы подали документы 199 кандидата в одномандатных округах. Наши юристы - герои", - говорится в сообщении.

 
фото с Facebook партии "Слуга народа"

Вместе с тем на сайте "Слуги народа" нет информации об этих кандидатах.

В частности сообщается, что списки кандидатов в мажоритарных округах еще не готовы.

 
скриншот с сайта партии "Слуга народа"

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" выдвинет 199 кандидатов в народные депутаты по одномандатным округам, но работа над списком по мажоритарке продолжается.
  • На съезде партия представила лишь 10 кандидатов в одномандатных округах.
  • Вместе с тем партия обнародовала список из 201 кандидата в депутаты в общегосударственном избирательном округе на досрочных парламентских выборах 21 июля.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаЦИКвиборыВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Слуга народа
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как институт Спартака Субботы связан со "слугами народа", Столаром и Ткаченко
Последние новости
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
Все новости...
Реклама: