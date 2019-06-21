"Слуга народа" подала в ЦИК всех кандидатов-мажоритарщиков, но до сих пор их не назвала

Партия "Слуга народа" подала в Центральную избирательную комиссию документы 199 кандидатов в одномандатных округах.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы в Facebook.

"Поздно вечером мы подали документы 199 кандидата в одномандатных округах. Наши юристы - герои", - говорится в сообщении.

фото с Facebook партии "Слуга народа"

Вместе с тем на сайте "Слуги народа" нет информации об этих кандидатах.

В частности сообщается, что списки кандидатов в мажоритарных округах еще не готовы.

скриншот с сайта партии "Слуга народа"

Напомним: