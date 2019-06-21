"Слуга народа" подала в ЦИК всех кандидатов-мажоритарщиков, но до сих пор их не назвала

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Пятница, 21 июня 2019, 09:33

Партия "Слуга народа" подала в Центральную избирательную комиссию документы 199 кандидатов в одномандатных округах.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы в Facebook.

"Поздно вечером мы подали документы 199 кандидата в одномандатных округах. Наши юристы - герои", - говорится в сообщении.

 
фото с Facebook партии "Слуга народа"

Вместе с тем на сайте "Слуги народа" нет информации об этих кандидатах.

В частности сообщается, что списки кандидатов в мажоритарных округах еще не готовы.

 
скриншот с сайта партии "Слуга народа"

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" выдвинет 199 кандидатов в народные депутаты по одномандатным округам, но работа над списком по мажоритарке продолжается.
  • На съезде партия представила лишь 10 кандидатов в одномандатных округах.
  • Вместе с тем партия обнародовала список из 201 кандидата в депутаты в общегосударственном избирательном округе на досрочных парламентских выборах 21 июля.

Украинская правда

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Темы: Слуга народа ЦИК виборы Верховная Рада


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