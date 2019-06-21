Прем’єр Грузії звинувачує опозицію в насильницьких діях і підтримує поліцію

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П'ятниця, 21 червня 2019, 10:16

Прем’єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе заявив, що поліція діяла згідно із законом, а за насильство несе відповідальність опозиція.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Liberali.

"Опозиція організувала групи, які з допомогою насильницьких дій намагалися штурмувати парламент. Наші громадяни і поліцейські були поранені в результаті дій, до яких призвели підбурювання опозиції", – сказав Бахтадзе.

"Поліція діяла відповідно до закону, захищала державу, суспільство, запобігала злочинам", – додав він.

Водночас він визнав "серйозні помилки" окремих членів власної команди, які спровокували протест.

За словами Бахтадзе, цю ситуацію будуть розслідувати і члени команди понесуть відповідальність.

Нагадаємо:

  • 20 червня у Тбілісі розпочалися масові протести через скандал із російськими депутатами, що опинилися у парламенті. Один з росіян – депутат, що підтримує російську агресію - опинився у кріслі спікера.
  • Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби а згодом спробувала взяти штурмом парламент.
  • Вночі поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу, але згодом вони повернулися.
  • За даними медиків, в результаті сутичок постраждали кілька сотень людей, однак точне число невідоме.

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Теми: Грузія


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