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У зіткненнях у Грузії постраждали сотні людей, включаючи журналістів

П'ятниця, 21 червня 2019, 09:26

За даними медиків, кілька сотень людей отримали поранення в зіткненнях під парламентом Грузії у Тбілісі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rustavi2.

Поки точна кількість постраждалих у результаті зіткнень на проспекті Руставелі невідома, оскільки людей відвозили в різні лікарні.

Медики стверджують, що стан багатьох постраждалих важкий. Вони отримали поранення гумовими кулями в голову.

Повідомляється, що одному з молодих учасників подій куля влучила в око, яке врятувати не вдалося.

Більшість же мітингувальників доставили в лікарні через отруєння газом.

Постраждали кілька журналістів, зокрема, журналістка "Кур'єра" Тамар Багашвілі була поранена в руку, також постраждав оператор "Кур'єра" Леван Мелікідзе.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі перервала свій візит до Білорусі й повертається у Тбілісі, повідомляє російський ТАСС із посиланням на джерело в урядових колах Білорусі.

Нагадаємо:

  • 20 червня у Тбілісі почалися масові протести через скандал із російськими депутатами, які опинилися в парламенті. Один із росіян – депутат, який підтримує російську агресію – потрапив у крісло спікера.
  • Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС і прикордонної служби, а згодом спробувала взяти штурмом парламент.
  • Вночі поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу, але згодом вони повернулися.

Українська правда
Теми: Грузія
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