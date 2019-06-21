У зіткненнях у Грузії постраждали сотні людей, включаючи журналістів
За даними медиків, кілька сотень людей отримали поранення в зіткненнях під парламентом Грузії у Тбілісі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rustavi2.
Поки точна кількість постраждалих у результаті зіткнень на проспекті Руставелі невідома, оскільки людей відвозили в різні лікарні.
Медики стверджують, що стан багатьох постраждалих важкий. Вони отримали поранення гумовими кулями в голову.
Повідомляється, що одному з молодих учасників подій куля влучила в око, яке врятувати не вдалося.
Більшість же мітингувальників доставили в лікарні через отруєння газом.
Постраждали кілька журналістів, зокрема, журналістка "Кур'єра" Тамар Багашвілі була поранена в руку, також постраждав оператор "Кур'єра" Леван Мелікідзе.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі перервала свій візит до Білорусі й повертається у Тбілісі, повідомляє російський ТАСС із посиланням на джерело в урядових колах Білорусі.
Нагадаємо:
- 20 червня у Тбілісі почалися масові протести через скандал із російськими депутатами, які опинилися в парламенті. Один із росіян – депутат, який підтримує російську агресію – потрапив у крісло спікера.
- Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС і прикордонної служби, а згодом спробувала взяти штурмом парламент.
- Вночі поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу, але згодом вони повернулися.