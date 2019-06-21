У зіткненнях у Грузії постраждали сотні людей, включаючи журналістів

За даними медиків, кілька сотень людей отримали поранення в зіткненнях під парламентом Грузії у Тбілісі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rustavi2.

Поки точна кількість постраждалих у результаті зіткнень на проспекті Руставелі невідома, оскільки людей відвозили в різні лікарні.

Медики стверджують, що стан багатьох постраждалих важкий. Вони отримали поранення гумовими кулями в голову.

Повідомляється, що одному з молодих учасників подій куля влучила в око, яке врятувати не вдалося.

Більшість же мітингувальників доставили в лікарні через отруєння газом.

Постраждали кілька журналістів, зокрема, журналістка "Кур'єра" Тамар Багашвілі була поранена в руку, також постраждав оператор "Кур'єра" Леван Мелікідзе.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі перервала свій візит до Білорусі й повертається у Тбілісі, повідомляє російський ТАСС із посиланням на джерело в урядових колах Білорусі.

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