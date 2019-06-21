Премьер Грузии обвиняет оппозицию в насильственных действиях и поддерживает полицию
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что полиция действовала по закону, а за насилие несет ответственность оппозиция
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Liberali.
"Оппозиция организовала группы, с помощью насильственных действий пытались штурмовать парламент. Наши граждане и полицейские были ранены в результате действий, которые привели подстрекательство оппозиции", – сказал Бахтадзе.
"Полиция действовала в соответствии с законом, защищала государство, общество, предотвращала преступлениям", – добавил он.
В то же время он признал "серьезные ошибки" отдельных членов собственной команды, которые спровоцировали протест.
По словам Бахтадзе, эту ситуацию будут расследовать и члены команды понесут ответственность.
Напомним:
- 20 мая в Тбилиси начались массовые протесты из-за скандала с российскими депутатами, оказавшимися в парламенте. Один из россиян – депутат, поддерживающий российскую агрессию - оказался в кресле спикера.
- Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а затем попыталась взять штурмом парламент.
- Ночью полиция разогнала людей с помощью слезоточивого газа, но впоследствии они вернулись.
- По данным медиков, в результате столкновений пострадали несколько сотен человек, однако точное число неизвестно.
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