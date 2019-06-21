Премьер Грузии обвиняет оппозицию в насильственных действиях и поддерживает полицию

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что полиция действовала по закону, а за насилие несет ответственность оппозиция

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Liberali.

"Оппозиция организовала группы, с помощью насильственных действий пытались штурмовать парламент. Наши граждане и полицейские были ранены в результате действий, которые привели подстрекательство оппозиции", – сказал Бахтадзе.

"Полиция действовала в соответствии с законом, защищала государство, общество, предотвращала преступлениям", – добавил он.

В то же время он признал "серьезные ошибки" отдельных членов собственной команды, которые спровоцировали протест.

По словам Бахтадзе, эту ситуацию будут расследовать и члены команды понесут ответственность.

Напомним: