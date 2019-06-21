Премьер Грузии обвиняет оппозицию в насильственных действиях и поддерживает полицию

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Пятница, 21 июня 2019, 10:16

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что полиция действовала по закону, а за насилие несет ответственность оппозиция

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Liberali.

"Оппозиция организовала группы, с помощью насильственных действий пытались штурмовать парламент. Наши граждане и полицейские были ранены в результате действий, которые привели подстрекательство оппозиции", – сказал Бахтадзе.

"Полиция действовала в соответствии с законом, защищала государство, общество, предотвращала преступлениям", – добавил он.

В то же время он признал "серьезные ошибки" отдельных членов собственной команды, которые спровоцировали протест.

По словам Бахтадзе, эту ситуацию будут расследовать и члены команды понесут ответственность.

Напомним:

  • 20 мая в Тбилиси начались массовые протесты из-за скандала с российскими депутатами, оказавшимися в парламенте. Один из россиян – депутат, поддерживающий российскую агрессию - оказался в кресле спикера.
  • Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а затем попыталась взять штурмом парламент.
  • Ночью полиция разогнала людей с помощью слезоточивого газа, но впоследствии они вернулись.
  • По данным медиков, в результате столкновений пострадали несколько сотен человек, однако точное число неизвестно.

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Темы: Грузия


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