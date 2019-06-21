В округах масово реєструються клони "Слуги народу" – КВУ

В одномандатних округах масово реєструються кандидати-клони партії "Слуга народу".

Про це повідомляє Комітет виборців України.

Низка осіб у різних регіонах балотуються як самовисуванці "Слуги народу", щоправда, не від партії, а від різноманітних громадських організацій, благодійних фондів, приватних підприємств із такою назвою.

Зокрема, в ОВО №37 (Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг) зареєстровано відразу 5 кандидатів-самовисуванців, які використовують бренд "Слуги народу". Усі вони безпартійні.

Це Грижук В. В. (Громадський рух "Слуга Народу"), Кравченко А. В. (ГО "Громадський рух "Слуга Народу"), Приходько П. О. (ПП "ЗЕ! Слуга Народу"), Рябовол О. О. (ГО "Слуга для народу"), Товкун А. В. (ПП "ЗЕ! Слуга народа").

В ОВО №146 (Полтавська область) зареєстровано трьох кандидатів-клонів: Дедюрін В. М. (ПП "Слуга народа"), Дроздова І. В. (ПП "ЗЕ! Слуга народу!"), Кузьмін К. В. (ПП "Слуга народа!"). Усі троє офіційно є безпартійними.

Така ж ситуація і на Київщині. У ОВО №94 три особи, які офіційно безпартійні, вказують, що пов’язані із брендом "Слуги народу". Це Дубинський В. В. ("ПП "Слуга народу"), Дубинський М. М. ("ПП "Слуга народу"), Новосельцев Ж. В. (ГО "Слуга народу"). Усі безпартійні.

В ОВО №95 кандидат-самовисуванець Горобець Д. І. вказує, що представляє БО "Слуга народу".

В ОВО №137 (Одеська область) балотується шляхом самовисування Маланін О. Ю., який представляє благодійний фонд "Слуга народу".

У КВУ відзначають, що подібні спекуляції здатні ввести виборців в оману, оскільки громадяни можуть не розрізняти кандидатів, висунутих партією "Слуга народу" та кандидатів-самовисуванців, які вказують, що є представниками громадських організацій, благодійних фондів, приватних підприємств із такою ж назвою.

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