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В округах масово реєструються клони "Слуги народу" – КВУ

П'ятниця, 21 червня 2019, 11:40

В одномандатних округах масово реєструються кандидати-клони партії "Слуга народу".

Про це повідомляє Комітет виборців України.

Низка осіб у різних регіонах балотуються як самовисуванці "Слуги народу", щоправда, не від партії, а від різноманітних громадських організацій, благодійних фондів, приватних підприємств із такою назвою.

Зокрема, в ОВО №37 (Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг) зареєстровано відразу 5 кандидатів-самовисуванців, які використовують бренд "Слуги народу". Усі вони безпартійні.

Це Грижук В. В. (Громадський рух "Слуга Народу"), Кравченко А. В. (ГО "Громадський рух "Слуга Народу"), Приходько П. О. (ПП "ЗЕ! Слуга Народу"), Рябовол О. О. (ГО "Слуга для народу"), Товкун А. В. (ПП "ЗЕ! Слуга народа").

В ОВО №146 (Полтавська область) зареєстровано трьох кандидатів-клонів: Дедюрін В. М. (ПП "Слуга народа"), Дроздова І. В. (ПП "ЗЕ! Слуга народу!"), Кузьмін К. В. (ПП "Слуга народа!"). Усі троє офіційно є безпартійними.

Така ж ситуація і на Київщині. У ОВО №94 три особи, які офіційно безпартійні, вказують, що пов’язані із брендом "Слуги народу". Це Дубинський В. В. ("ПП "Слуга народу"), Дубинський М. М. ("ПП "Слуга народу"), Новосельцев Ж. В. (ГО "Слуга народу"). Усі безпартійні.

В ОВО №95 кандидат-самовисуванець Горобець Д. І. вказує, що представляє БО "Слуга народу".

В ОВО №137 (Одеська область) балотується шляхом самовисування Маланін О. Ю., який представляє благодійний фонд "Слуга народу".

У КВУ відзначають, що подібні спекуляції здатні ввести виборців в оману, оскільки громадяни можуть не розрізняти кандидатів, висунутих партією "Слуга народу" та кандидатів-самовисуванців, які вказують, що є представниками громадських організацій, благодійних фондів, приватних підприємств із такою ж назвою.

Нагадаємо:

  • Напередодні виборів президента КВУ пов'язували з п’ятим президентом Петром Порошенком.
  • Зокрема, журналіст 1+1 Олександр Дубинський оприлюднював переписку, на підставі якої стверджував, що Порошенко через депутата БПП та екс-голову правління КВУ Олександра Черненка, за допомогою чиновників ЦВК і Нацради з телебачення намагається не допустити в ефір серіал "Слуга Народу-3".
  • Він також опублікував нібито переписку з аудіофайлами між нібито Черненком і нібито одним з помічників президента.
  • Сам Черненко тоді підтвердив, що голос на записі його і що він подібні розмови вів, але при цьому він заявляв, що саме листування є "фейком", оскільки воно "змонтоване" з його розмов з різними співрозмовниками.

"Українська правда" в Threads

Теми: Слуга народувибори
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