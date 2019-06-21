В округах массово регистрируются клоны "Слуги народа" – КИУ

В одномандатных округах массово регистрируются кандидаты-клоны партии "Слуга народа".

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Ряд лиц в различных регионах баллотируются как самовыдвиженцы "Слуги народа", правда, не от партии, а от различных общественных организаций, благотворительных фондов, частных предприятий с таким названием.

В частности, в ОИО №37 (Днепропетровская область, г. Кривой Рог) зарегистрированы сразу 5 кандидатов-самовыдвиженцев, которые используют бренд "Слуги народа". Все они беспартийные.

Это Грижук В. В. (Общественное движение "Слуга народа"), Кравченко А. В. (ОО "Общественное движение" Слуга народа "), Приходько П. А. (ЧП "ЗЕ! Слуга народа"), Рябовол А. В. (ОО "Слуга для народа"), Товкун А. В. (ЧП "ЗЕ! Слуга народа").

В ОИО №146 (Полтавская область) зарегистрированы трое кандидатов-клонов: Дедюрин В. М. (ЧП "Слуга народа"), Дроздова И. В. (ЧП "ЗЕ! Слуга народа!"), Кузьмин К. В. (ЧП "Слуга народа!"). Все трое официально являются беспартийными.

Такая же ситуация и на Киевщине. В ОИО №94 три человека, официально беспартийные, указывают, что связаны с брендом "Слуги народа". Это Дубинский В. В. ("ЧП "Слуга народа"), Дубинский М. М. ("ЧП "Слуга народа"), Новосельцев Ж. В. (ОО "Слуга народа"). Все беспартийные.

В ОВО №95 кандидат-самовыдвиженец Горобец Д. И. указывает, что представляет БО "Слуга народа".

В ОВО №137 (Одесская область) баллотируется путем самовыдвижения Маланин А. Ю., представляющий благотворительный фонд "Слуга народа".

В КИУ отмечают, что подобные спекуляции способны ввести избирателей в заблуждение, поскольку граждане могут не различать кандидатов, выдвинутых партией "Слуга народа" и кандидатов-самовыдвиженцев, которые указывают, что являются представителями общественных организаций, благотворительных фондов, частных предприятий с таким же названием.

Напомним: