В Киеве организовали канал поставки наличных боевикам. СБУ раскрыла схему

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Пятница, 21 июня 2019, 11:50

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали канал финансирования незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ 21 июня.

Оперативники спецслужбы установили, что группа переселенцев с оккупированных территорий, временно проживающих в Киеве, организовали перевод средств для финансового обеспечения боевиков.

Они вместе с сообщником, который фактически проживает в Донецке, наладили в обход действующего законодательства канал поступления наличности на временно оккупированную территорию Донецкой области, в том числе в интересах установленных участников НЗФ "ДНР".

Для проведения операций злоумышленники использовали реквизиты банковских карт, открытых в отечественных банках.

 

В ходе досудебного расследования сотрудники СБ Украины задокументировали, что преступная схема функционирует с 2016 года, общий объем с признаками финансирования террористической деятельности составляет почти 5 миллионов гривен.

Во время санкционированных следственных действий в Киеве по адресам служебных, жилых помещений и в автотранспорте фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли крупную сумму денег в иностранной и отечественной валюте, 49 банковских карточек и "черную" бухгалтерию, которая доказывает проведения незаконных сделок.

 

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма) фигурантам дела планируют объявить подозрения.

Продолжается досудебное следствие.

Украинская правда

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Темы: терроризм СБУ ОРДЛО


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