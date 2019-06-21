Ще 4 станції метро Києва закрили через "мінера", а "Хрещатик" відкрили
Станції "Олімпійська", "Печерська", "Гідропарк", "Золоті ворота" та пересадку на "Театральну" в Києві зачинено на вхід та вихід.
"Надійшов анонімний дзвінок про мінування!", – пояснює "Київський метрополітен" у Facebook.
"Станцію "Хрещатик" перевірено та відчинено для роботи у звичайному режимі", – повідомили працівники метро.
Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки.
"Перепрошуємо за незручності!", – зазначає столичний метрополітен.
Нагадаємо:
- Останніми днями надходило багато повідомлень про нібито мінування в різних містах України деяких установ та ключових об’єктів інфраструктури – як то станцій метро, вокзалів, аеропортів.
- Після перевірок вибухових речовин не виявляли. Однак перевірка – обов’язкова.
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