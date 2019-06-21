Ще 4 станції метро Києва закрили через "мінера", а "Хрещатик" відкрили

Станції "Олімпійська", "Печерська", "Гідропарк", "Золоті ворота" та пересадку на "Театральну" в Києві зачинено на вхід та вихід.

"Надійшов анонімний дзвінок про мінування!", – пояснює "Київський метрополітен" у Facebook.

"Станцію "Хрещатик" перевірено та відчинено для роботи у звичайному режимі", – повідомили працівники метро.

Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки.

"Перепрошуємо за незручності!", – зазначає столичний метрополітен.

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