Ще 4 станції метро Києва закрили через "мінера", а "Хрещатик" відкрили

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П'ятниця, 21 червня 2019, 12:02

Станції "Олімпійська", "Печерська", "Гідропарк", "Золоті ворота" та пересадку на "Театральну" в Києві зачинено на вхід та вихід. 

"Надійшов анонімний дзвінок про мінування!", – пояснює "Київський метрополітен" у Facebook.

"Станцію "Хрещатик" перевірено та відчинено для роботи у звичайному режимі", – повідомили працівники метро.

Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки.

"Перепрошуємо за незручності!", – зазначає столичний метрополітен.

Нагадаємо:

  • Останніми днями надходило багато повідомлень про нібито мінування в різних містах України деяких установ та ключових об’єктів інфраструктури – як то станцій метро, вокзалів, аеропортів.
  • Після перевірок вибухових речовин не виявляли. Однак перевірка – обов’язкова.

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Теми: Київ метро


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