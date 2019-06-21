Еще 4 станции метро Киева закрыли из-за "минера", а "Крещатик" открыли

415 просмотров
Пятница, 21 июня 2019, 12:02

Станции "Олимпийская", "Печерская", "Гидропарк", "Золотые ворота" и пересадка на "Театральную" в Киеве закрыты на вход и выход.

"Поступил анонимный звонок о минировании!", – объясняет "Киевский метрополитен" в Facebook

"Станция "Крещатик" проверена и открыта для работы в обычном режиме", – сообщили работники метро.

Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки.

"Приносим извинения за неудобства!", – отмечает столичный метрополитен.

Напомним:

  • В последние дни поступало много сообщений о якобы минировании в разных городах Украины некоторых учреждений и ключевых объектов инфраструктуры – как то станций метро, вокзалов, аэропортов.
  • После проверок взрывчатых веществ не проявляли. Однако проверка – обязательна.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киев метро


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Киеве на 6 месяцев закроют движение скоростного трамвая на Борщаговку 21 июня 2019, 11:33
Станцию метро "Крещатик" в Киеве "заминировали" 21 июня 2019, 10:29
В Киеве открыли первую smart-улицу: что там есть 20 июня 2019, 17:22
Все новости
Главные новости
Суд открыл путь Саакашвили в Раду
Российские депутаты напали на украинского нардепа во время протестов в Грузии
"Слуга народа" подала в ЦИК всех кандидатов-мажоритарщиков, но до сих пор их не назвала
Грузия: На рассвете полиция завершила операцию по разгону митингующих
Все новости
Кино

7 успешных и 5 провальных фильмов

рейтинги

Украина среди лидеров стран с низким доверием к вакцинам

психология

Как исправлять ошибки, если вы ошиблись на работе?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів