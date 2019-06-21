Еще 4 станции метро Киева закрыли из-за "минера", а "Крещатик" открыли

Станции "Олимпийская", "Печерская", "Гидропарк", "Золотые ворота" и пересадка на "Театральную" в Киеве закрыты на вход и выход.

"Поступил анонимный звонок о минировании!", – объясняет "Киевский метрополитен" в Facebook

"Станция "Крещатик" проверена и открыта для работы в обычном режиме", – сообщили работники метро.

Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки.

"Приносим извинения за неудобства!", – отмечает столичный метрополитен.

Напомним: