Еще 4 станции метро Киева закрыли из-за "минера", а "Крещатик" открыли
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Пятница, 21 июня 2019, 12:02
Станции "Олимпийская", "Печерская", "Гидропарк", "Золотые ворота" и пересадка на "Театральную" в Киеве закрыты на вход и выход.
"Поступил анонимный звонок о минировании!", – объясняет "Киевский метрополитен" в Facebook
"Станция "Крещатик" проверена и открыта для работы в обычном режиме", – сообщили работники метро.
Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки.
"Приносим извинения за неудобства!", – отмечает столичный метрополитен.
Напомним:
- В последние дни поступало много сообщений о якобы минировании в разных городах Украины некоторых учреждений и ключевых объектов инфраструктуры – как то станций метро, вокзалов, аэропортов.
- После проверок взрывчатых веществ не проявляли. Однако проверка – обязательна.
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