ЦВК в останній день прийняла 1200 заяв від кандидатів

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П'ятниця, 21 червня 2019, 13:02

Центральна виборча комісія в останній день прийому документів для реєстрації кандидатів на позачергових виборах до Верховної Ради отримала близько 1200 заяв.

Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук у Facebook.  

Вона відзначила, що традиційно наплив кількості охочих завжди припадав на останній тиждень реєстрації.

"Проте ця кампанія перевершила всі очікування. В силу об'єктивних і суб'єктивних причин, в останній день реєстрації, пакети документів подали близько 1200 кандидатів в одномандатних виборчих округах. При цьому загалом до 20 червня заяв було трохи більше 2000. І це я ще не кажу про списки кандидатів у загальнодержавному виборчому окрузі", - написала Сліпачук.

Вона відзначила, що останній день прийому документів ускладнився "мінуванням" та очікуванням рішення Конституційного суду і закінчився для неї і низки працівників ЦВК "ледь не о другій годині ночі".

"Тепер у нас є 5 днів, щоб обробити і прийняти рішення по кожному пакету документів. 25 червня ми оприлюднимо весь список кандидатів у депутати, а наступного дня затвердимо форму, колір і текст виборчих бюлетенів в загальнодержавному і одномандатних виборчих округах", - написала Сліпачук.

Вона також анонсувала прес-конференцію 26 червня.

Українська правда

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Теми: ЦВК вибори Верховна Рада


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