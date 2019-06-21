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ЦИК в последний день приняла 1200 заявлений от кандидатов

Пятница, 21 июня 2019, 13:02

Центральная избирательная комиссия в последний день приема документов для регистрации кандидатов на внеочередных выборах в Верховную Раду получила около 1200 заявлений.

Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук в Facebook.

Она отметила, что традиционно наплыв количества желающих всегда приходился на последнюю неделю регистрации.

"Однако эта кампания превзошла все ожидания. В силу объективных и субъективных причин, в последний день регистрации, пакеты документов подали около 1200 кандидатов в одномандатных избирательных округах. При этом в целом до 20 июня заявлений было чуть больше 2000. И это я еще не говорю о списках кандидатов в общегосударственном избирательном округе", - написала Слипачук.

Она отметила, что последний день приема документов усложнился "минированием" и ожиданием решения Конституционного суда и закончился для нее и ряда работников ЦИК "едва ли не в два часа ночи".

"Теперь у нас есть 5 дней, чтобы обработать и принять решение по каждому пакету документов. 25 июня мы обнародуем весь список кандидатов в депутаты, а на следующий день утвердим форму, цвет и текст избирательных бюллетеней в общегосударственном и одномандатных избирательных округах", - написала Слипачук.

Она также анонсировала пресс-конференцию 26 июня.

Украинская правда
Темы: ЦИКвиборыВерховная Рада
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