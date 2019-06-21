Через "КиївПрайд" у Києві на вихідних зміниться робота метро
На вихідних у зв’язку з проведенням масових заходів у центральній частині Києва зміниться робота трьох станцій метрополітену.
Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
Так із 18:00 22 червня до закінчення роботи на вхід/вихід закриють станції метрополітену "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту" (станції працюватимуть у режимі пересадочного вузла).
23 червня із початку роботи метрополітену до закінчення заходів закриють на вхід/вихід станції метрополітену "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту" (електропоїзди проїжджатимуть вказані станції без зупинок).
Із 18:00 22 червня до закінчення заходів 23 червня на вхід/вихід закриють також станцію метрополітену "Театральна" (працюватиме в режимі пересадочного вузла).
Зазначається також, що з 23 червня можливе закриття на вхід і вихід станцій та пересадочних вузлів для забезпечення безпечного перевезення пасажирів та учасників заходів.
Нагадаємо:
- З 16 червня у Києві триває серія культурно-просвітницьких заходів під егідою "КиївПрайд", яка завершиться Маршем рівності у неділю, 23 червня.
- Прогнозувалося, що у 2019 році на марші буде близько 10 тисяч учасників.
- Очікується також, що на цьогорічному марші окремою колоною пройдуть ЛГБТ-військові.