Через "КиївПрайд" у Києві на вихідних зміниться робота метро

На вихідних у зв’язку з проведенням масових заходів у центральній частині Києва зміниться робота трьох станцій метрополітену.

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Так із 18:00 22 червня до закінчення роботи на вхід/вихід закриють станції метрополітену "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту" (станції працюватимуть у режимі пересадочного вузла).

23 червня із початку роботи метрополітену до закінчення заходів закриють на вхід/вихід станції метрополітену "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту" (електропоїзди проїжджатимуть вказані станції без зупинок).

Із 18:00 22 червня до закінчення заходів 23 червня на вхід/вихід закриють також станцію метрополітену "Театральна" (працюватиме в режимі пересадочного вузла).

Зазначається також, що з 23 червня можливе закриття на вхід і вихід станцій та пересадочних вузлів для забезпечення безпечного перевезення пасажирів та учасників заходів.

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