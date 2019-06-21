Из-за "КиевПрайда" в Киеве на выходных изменится работа метро
На выходных в связи с проведением массовых мероприятий в центральной части Киева изменится работа трех станций метрополитена.
Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.
Так с 18:00 22 июня до окончания работы на вход/выход закроют станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" (станции будут работать в режиме пересадочного узла).
23 июня с начала работы метрополитена до окончания мероприятий закроют на вход / выход станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" (электропоезда проезжать указанные станции без остановок).
С 18:00 22 июня до окончания мероприятий 23 июня на вход / выход закроют также станцию метро "Театральная" (работать в режиме пересадочного узла).
Отмечается также, что с 23 июня возможном закрытии на вход и выход станций и пересадочных узлов для обеспечения безопасной перевозки пассажиров и участников мероприятий.
Напомним:
- С 16 июня в Киеве продолжается серия культурно-просветительских мероприятий под эгидой "КиевПрайд", которая завершится Маршем равенства в воскресенье, 23 июня.
- Прогнозировалось, что в 2019 году на марше будет около 10 000 участников.
- Ожидается также, что на нынешнем марше отдельной колонной пройдут ЛГБТ-военные.
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