Из-за "КиевПрайда" в Киеве на выходных изменится работа метро

На выходных в связи с проведением массовых мероприятий в центральной части Киева изменится работа трех станций метрополитена.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Так с 18:00 22 июня до окончания работы на вход/выход закроют станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" (станции будут работать в режиме пересадочного узла).

23 июня с начала работы метрополитена до окончания мероприятий закроют на вход / выход станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" (электропоезда проезжать указанные станции без остановок).

С 18:00 22 июня до окончания мероприятий 23 июня на вход / выход закроют также станцию ​​метро "Театральная" (работать в режиме пересадочного узла).

Отмечается также, что с 23 июня возможном закрытии на вход и выход станций и пересадочных узлов для обеспечения безопасной перевозки пассажиров и участников мероприятий.

Напомним: