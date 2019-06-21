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"Слуга народу" вже працює над коаліційною угодою. З ким готові домовлятися

П'ятниця, 21 червня 2019, 15:01
Слуга народу вже працює над коаліційною угодою. З ким готові домовлятися

Партія "Слуга народу" працює над проектом коаліційної угоди, хоча націлена створити однопартійну більшість у Верховній Раді.

Про це розповів представник президента у Верховній Раді 2-й номер у виборчому списку політсили Руслан Стефанчук в ефірі "Радіо НВ".

"Ми вже пропрацьовуємо варіант коаліційної угоди. Там прописуємо завдання, які перед собою ставимо, і перелік законопроектів, який ми бачимо", – сказав він.

Стосовно коаліції у майбутньому парламенті Стефанчук зазначив:

"У нас є мрія взяти одноособову відповідальність, бо в принципі за 28 роки незалежності в Україні не знайшлося партії, яка могла відверто сказати: ми готові брати на себе відповідальність. Ми націлені на такий результат, бо будь-яка колективна відповідальність – це безвідповідальність".

За словами Стефанчука, якщо "Слуга народу" набере менше 226 голосів, то політсила "безперечно готова утворювати коаліцію".

"Думаю, що це буде коаліція не навколо прізвищ, а навколо ідей. Ми будемо розглядати в першу чергу тих партнерів, які дадуть нам можливість спільно визначити ті речі, які є важливі для України і реалізувати їх", – сказав представник президента.

Стефанчук зазначив, що не готовий сказати, з ким конкретно поіменно, бо "не знає, хто пройде у владу".

"Але думаю, що з реальних у разі проходження, це могли би бути партія "Голос", партія Смешка. Це ті нові обличчя, нова кров, яка могла би дати якийсь імпульс для України. Але більш детально треба говорити, коли ми будемо отримаємо якийсь результат (виборів -ред), – сказав він.

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народувибори
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