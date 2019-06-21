"Слуга народа" работает над коалиционным соглашением. С кем готовы договариваться

Партия "Слуга народа" работает над проектом коалиционного соглашения, хотя нацелена создать однопартийное большинство в Верховной Раде.

Об этом рассказал представитель президента в Верховной Раде 2-й номер в избирательном списке политсилы Руслан Стефанчук в эфире "Радио НВ".

"Мы уже прорабатываем вариант коалиционного соглашения. Там прописываем задачи, которые перед собой ставим, и перечень законопроектов, который мы видим", - сказал он.

Относительно коалиции в будущем парламенте Стефанчук отметил:

"У нас есть мечта взять единоличную ответственность, потому что в принципе за 28 года независимости в Украине не нашлось партии, которая могла откровенно сказать: мы готовы брать на себя ответственность. Мы нацелены на такой результат, потому что любая коллективная ответственность - это безответственность".

По словам Стефанчук, если "Слуга народа" наберет менее 226 голосов, то политсила "бесспорно готова создавать коалицию".

"Думаю, что это будет коалиция не вокруг фамилий, а вокруг идей. Мы будем рассматривать в первую очередь тех партнеров, которые дадут нам возможность совместно определить вещи, которые важны для Украины, и реализовать их", - сказал представитель президента.

Стефанчук отметил, что не готов сказать, с кем конкретно поименно, потому что "не знает, кто пройдет во власть".

"Но думаю, что из реальных, в случае прохождения, это могли бы быть партия "Голос", партия Смешко. Это те новые лица, новая кровь, которая могла бы дать какой-то импульс для Украины. Но более подробно надо говорить, когда мы получим какой-то результат (выборов -ред), – сказал он.