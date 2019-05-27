Партія "Слуга народу" націлилась формувати коаліцію самостійно
Понеділок, 27 травня 2019, 12:02
Партія "Слуга народу" хоче отримати однопартійну більшість у майбутній Верховній Раді за результатами дострокових виборів 21 липня.
Про таке завдання розповів на прес-конференції 27 травня керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання журналістів.
"Ми плануємо не звертатися за допомогою ні до кого для формування коаліції. У нас є така програма максимум - сформувати коаліцію з однієї політичної сили", – сказав Корнієнко.
"Це наші плани, наші мрії… 1 січня нас теж багато хто звинувачував у надмірній мрійності", – додав він.
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Нагадаємо:
- 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
- Новообраний президент хотів переобрати Раду за дещо новими правилами – без мажоритарки, однак із закритими партійними списками, знизивши прохідний бар’єр до парламенту з 5% до 3%.
- Водночас народні депутати не підтримали законодавчі ініціативи Зеленського.
Валентина Романенко, УП