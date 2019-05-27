Партія "Слуга народу" націлилась формувати коаліцію самостійно

Партія "Слуга народу" хоче отримати однопартійну більшість у майбутній Верховній Раді за результатами дострокових виборів 21 липня.

Про таке завдання розповів на прес-конференції 27 травня керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання журналістів.

"Ми плануємо не звертатися за допомогою ні до кого для формування коаліції. У нас є така програма максимум - сформувати коаліцію з однієї політичної сили", – сказав Корнієнко.

"Це наші плани, наші мрії… 1 січня нас теж багато хто звинувачував у надмірній мрійності", – додав він.

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