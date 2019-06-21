Дві третини українців за вступ до ЄС – опитування

Якби найближчим часом відбувся референдум з приводу вступу України в НАТО чи ЄС, то більшість українців проголосували би за вступ.

Про це йдеться в спільному опитуванні дослідження центру "Социс" та КМУ.

Зокрема, якби невдовзі відбулося опитування з приводу вступу до ЄС, то за вступ би проголосували 66,2%, а 19,3% проголосували би проти.

Щодо НАТО, то 53,9% респондентів, що підтримають вступ до Альянсу, а 29,5% проголосували би проти.

Опитування проводилося з 14 до 19 червня серед 2000 респондентів. Статистична похибка дослідження не перевищує +/-2,2%.

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