Дві третини українців за вступ до ЄС – опитування
П'ятниця, 21 червня 2019, 16:25
Якби найближчим часом відбувся референдум з приводу вступу України в НАТО чи ЄС, то більшість українців проголосували би за вступ.
Про це йдеться в спільному опитуванні дослідження центру "Социс" та КМУ.
Зокрема, якби невдовзі відбулося опитування з приводу вступу до ЄС, то за вступ би проголосували 66,2%, а 19,3% проголосували би проти.
Щодо НАТО, то 53,9% респондентів, що підтримають вступ до Альянсу, а 29,5% проголосували би проти.
Опитування проводилося з 14 до 19 червня серед 2000 респондентів. Статистична похибка дослідження не перевищує +/-2,2%.
Нагадаємо:
- У червневому опитуванні соцгрупи "Рейтинг" ідею вступу України в Європейський Союз підтримали 57% українців на противагу Митному союзу з Росією, і 62% підтримали б цей крок на референдумі.
Українська правда