Две трети украинцев за вступление в ЕС – опрос

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Пятница, 21 июня 2019, 16:25

Если бы в ближайшее время состоялся референдум по поводу вступления Украины в НАТО или ЕС, то большинство украинцев проголосовали бы за вступление.

Об этом говорится в совместном опросе исследования центра "Социс" и КМУ.

В частности, если бы вскоре состоялся опрос по поводу вступления в ЕС, то за вступление проголосовали бы 66,2%, а 19,3% проголосовали бы против.

 

Что касается НАТО, то 53,9% респондентов, поддержат вступление в Альянс, а 29,5% проголосовали бы против.

Опрос проводился с 14 по 19 июня среди 2000 респондентов. Статистическая погрешность исследования не превышает +/- 2,2%.

Напомним:

  • В июньском опросе соцгруппы "Рейтинг" идею вступления Украины в Европейский Союз поддержали 57% украинцев в противовес Таможенному союзу с Россией, и 62% поддержали бы этот шаг на референдуме.

Украинская правда

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Темы: опрос социология НАТО ЕС


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