Две трети украинцев за вступление в ЕС – опрос
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Пятница, 21 июня 2019, 16:25
Если бы в ближайшее время состоялся референдум по поводу вступления Украины в НАТО или ЕС, то большинство украинцев проголосовали бы за вступление.
Об этом говорится в совместном опросе исследования центра "Социс" и КМУ.
В частности, если бы вскоре состоялся опрос по поводу вступления в ЕС, то за вступление проголосовали бы 66,2%, а 19,3% проголосовали бы против.
Что касается НАТО, то 53,9% респондентов, поддержат вступление в Альянс, а 29,5% проголосовали бы против.
Опрос проводился с 14 по 19 июня среди 2000 респондентов. Статистическая погрешность исследования не превышает +/- 2,2%.
Напомним:
- В июньском опросе соцгруппы "Рейтинг" идею вступления Украины в Европейский Союз поддержали 57% украинцев в противовес Таможенному союзу с Россией, и 62% поддержали бы этот шаг на референдуме.
Украинская правда
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