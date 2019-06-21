Убивство 11-річної Даші: суд арештував підозрюваного

Суд арештував на два місяці без права застави 22-річного Миколу Тарасова, якого обґрунтовано підозрюють у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко.

Про це повідомляє прессекретар генпрокурора Лариса Сарган.

"За клопотанням прокуратури Одещини судом взято під варту без права на заставу підозрюваного у жорстокому вбивстві дівчинки в Іванівському районі", – йдеться в повідомленні в Твіттер.

Чоловіка підозрюють за чотирма статтями Кримінального кодексу: частина 2 ст. 146, частина 4 ст. 152, пункти 2 і 10 частини 2 ст. 115, ст. 297 - "викрадення", "замах на зґвалтування неповнолітнього", "вбивство неповнолітнього, поєднане із згвалтуванням" і "наругу над тілом".

"Думская" повідомляє, що підозрюваний повністю визнав свою провину і погодився з призначеним йому запобіжним заходом. На запитання, чому він убив Дашу, відповів, що "не знає". Крім того, Тарасов стверджує, що сліди злочину знищував самостійно, ніхто йому не допомагав.

Найближчим часом Тарасова направлять на судово-психіатричну експертизу, яка повинна встановити, чи міг він в останній момент скоєння злочину усвідомлювати свої дії та відповідати за вчинки.

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