Убийство 11-летней Даши: суд в Одессе арестовал подозреваемого

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Пятница, 21 июня 2019, 17:33

Суд арестовал на два месяца без права залога 22-летнего Николая Тарасова, которого обоснованно подозревают в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко.

Об этом сообщает пресс-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"По ходатайству прокуратуры Одесской судом взят под стражу без права на залог подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Ивановском районе", - говорится в сообщении в Твиттере.

 

Мужчину подозревают по четырем статьям Уголовного Кодекса: часть 2 ст. 146, часть 4 ст. 152, пункты 2 и 10 части 2 ст. 115, ст. 297 - "похищение", "покушение на изнасилование несовершеннолетнего", "убийство несовершеннолетнего, сопряженное с изнасилованием" и "надругательство над телом".

"Думская" сообщает, что подозреваемый полностью признал свою вину и согласился с назначенной ему мерой пресечения. На вопрос, почему он убил Дашу, ответил, что "не знает". Кроме того, Тарасов утверждает, что следы преступления уничтожал самостоятельно, никто ему не помогал.

В ближайшее время Тарасова направят на судебно-психиатрическую экспертизу, которая должна установить, мог ли он в момент совершения преступления осознавать свои действия и отвечать за поступки.

Напомним:

  • 13 июня 11-летняя Дарья Лукьяненко исчезла в Ивановке: днем она ушла на танцы и не вернулась.
  • 19 июня при обыске в одном из домохозяйств поселка полицейские обнаружили тело девочки в выгребной яме.
  • Владельца дома задержали и доставили на допрос.
  • Задержанный признался, что затянул девочку к себе во двор, пытался изнасиловать, а когда она стала сопротивляться - задушил и нанес несколько резаных ран, после этого выбросил тело, привязав груз к ногам, и уничтожил следы преступления.

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Темы: убийство Одесская область


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