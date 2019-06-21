Суд арестовал на два месяца без права залога 22-летнего Николая Тарасова, которого обоснованно подозревают в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко.

Об этом сообщает пресс-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"По ходатайству прокуратуры Одесской судом взят под стражу без права на залог подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Ивановском районе", - говорится в сообщении в Твиттере.

Мужчину подозревают по четырем статьям Уголовного Кодекса: часть 2 ст. 146, часть 4 ст. 152, пункты 2 и 10 части 2 ст. 115, ст. 297 - "похищение", "покушение на изнасилование несовершеннолетнего", "убийство несовершеннолетнего, сопряженное с изнасилованием" и "надругательство над телом".

"Думская" сообщает, что подозреваемый полностью признал свою вину и согласился с назначенной ему мерой пресечения. На вопрос, почему он убил Дашу, ответил, что "не знает". Кроме того, Тарасов утверждает, что следы преступления уничтожал самостоятельно, никто ему не помогал.

В ближайшее время Тарасова направят на судебно-психиатрическую экспертизу, которая должна установить, мог ли он в момент совершения преступления осознавать свои действия и отвечать за поступки.

Напомним: