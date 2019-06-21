Убийство 11-летней Даши: суд в Одессе арестовал подозреваемого
Суд арестовал на два месяца без права залога 22-летнего Николая Тарасова, которого обоснованно подозревают в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко.
Об этом сообщает пресс-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
"По ходатайству прокуратуры Одесской судом взят под стражу без права на залог подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Ивановском районе", - говорится в сообщении в Твиттере.
Мужчину подозревают по четырем статьям Уголовного Кодекса: часть 2 ст. 146, часть 4 ст. 152, пункты 2 и 10 части 2 ст. 115, ст. 297 - "похищение", "покушение на изнасилование несовершеннолетнего", "убийство несовершеннолетнего, сопряженное с изнасилованием" и "надругательство над телом".
"Думская" сообщает, что подозреваемый полностью признал свою вину и согласился с назначенной ему мерой пресечения. На вопрос, почему он убил Дашу, ответил, что "не знает". Кроме того, Тарасов утверждает, что следы преступления уничтожал самостоятельно, никто ему не помогал.
В ближайшее время Тарасова направят на судебно-психиатрическую экспертизу, которая должна установить, мог ли он в момент совершения преступления осознавать свои действия и отвечать за поступки.
Напомним:
- 13 июня 11-летняя Дарья Лукьяненко исчезла в Ивановке: днем она ушла на танцы и не вернулась.
- 19 июня при обыске в одном из домохозяйств поселка полицейские обнаружили тело девочки в выгребной яме.
- Владельца дома задержали и доставили на допрос.
- Задержанный признался, что затянул девочку к себе во двор, пытался изнасиловать, а когда она стала сопротивляться - задушил и нанес несколько резаных ран, после этого выбросил тело, привязав груз к ногам, и уничтожил следы преступления.
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