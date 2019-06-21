У Туреччині звільнили з-під варти росіянина, підозрюваного в убивстві українця

Прокуратура Туреччини звільнила з-під варти 30-річного росіянина, який минулого липня побив українського туриста Андрія Сову, у результаті чого українець помер.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у відповідь на запит "Укрінформу".

У МЗС зазначили, що консульство України в Анталії тримає на постійному контролі слідство у справі громадянина РФ, який завдав смертельного удару Андрію Сові на курорті Аланія.

"За отриманою консульством від прокуратури Туреччини інформацією, підозрювана у скоєнні злочину особа була звільнена з-під варти", - зазначається у документі.

У МЗС поінформували, що консульство України в Анталії надіслало додатковий запит у прокуратуру, аби отримати детальнішу інформацію, зокрема, щодо місця перебування росіянина.

57-річний житель Запоріжжя Андрій Сова помер у лікарні турецького міста Аланія 14 липня 2018 року. До цього він шість днів був у комі після бійки із туристом із Росії.

7 липня під час перегляду матчу Чемпіонату світу з футболу Хорватія - Росія між 57-річним українцем та 30-річним росіянином виник конфлікт. Під час з'ясування стосунків росіянин вдарив туриста із Запоріжжя. Той упав і вдарився головою.

Постраждалого у стані коми доправили до місцевої лікарні, де він і помер.

17 липня суд постановив заарештувати росіянина, який штовхнув українця. Йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

"Європейська правда"