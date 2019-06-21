В Турции освободили из-под стражи россиянина, подозреваемого в убийстве украинца

Прокуратура Турции освободила из-под стражи 30-летнего россиянина, который в прошлом июле побил украинского туриста Андрея Сову, в результате чего украинец умер.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в ответ на запрос "Укринформа".

В МИД отметили, что консульство Украины в Анталии держит на постоянном контроле следствие по делу гражданина РФ, который нанес смертельный удар Андрею Сове на курорте Алания.

"Согласно полученной консульством от прокуратуры Турции информации, подозреваемый в совершении преступления был освобожден из-под стражи", - отмечается в документе.

В МИД сообщили, что консульство Украины в Анталии направило дополнительный запрос в прокуратуру, чтобы получить подробную информацию, в частности, места пребывания россиянина.

57-летний житель Запорожья Андрей Сова умер в больнице турецкого города Алания 14 июля 2018 года. До этого он шесть дней был в коме после драки с туристом из России.

7 июля во время просмотра матча чемпионата мира по футболу Хорватия - Россия между 57-летним украинцем и 30-летним россиянином возник конфликт. Во время выяснения отношений россиянин ударил туриста из Запорожья. Тот упал и ударился головой.

Пострадавшего в состоянии комы доставили в местную больницу, где он и умер.

17 июля суд постановил арестовать россиянина, который толкнул украинца. Ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Европейская правда