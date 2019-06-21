Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Можу пофарбувати ларьок": Коломойського здивували плани Зеленського

П'ятниця, 21 червня 2019, 18:27
Можу пофарбувати ларьок: Коломойського здивували плани Зеленського

Олігарх Ігор Коломойський стверджує, що не обговорював з президентом Володимиром Зеленським можливого фінансування відбудови інфраструктури Донбасу.

Про це Коломойський розповів в розмові з журналістом "Української правди".

"Вчора ж Зеленський заявив, що "Коломойський про це ще не знає". Так я справді дізнався про це з виступу. Я вже коментував журналістам, що на залишок від 20 тисяч фунтів на тиждень (мається на увазі обмеження Високого суду Лондона витрати) можу пофарбувати ларьок. Це ж також мала архітектурна форма", – віджартовувався Коломойський.

На уточнення, чи була у нього зустріч із Зеленським після інавгурації, та про що вони на ній розмовляли – олігарх відповів, що такої зустрічі не було.

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський під час виступу на Бізнес форумі заявив, що уже зустрічався з трьома українськими олігархами Ринатом Ахметовим, Ігорем Коломойським та Віктором Пінчуком та досяг певних домовленостей.
  • Щодо Коломойського він сказав: "Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він ще про це не знає".

Роман Кравець, Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КоломойськийЗеленськийДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
Коломойський
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ
Схема на "Центренерго": суд призначив заставу керівнику пов'язаної з Коломойським компанії
Останні новини
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
Усі новини...
Реклама: