"Можу пофарбувати ларьок": Коломойського здивували плани Зеленського
П'ятниця, 21 червня 2019, 18:27
Олігарх Ігор Коломойський стверджує, що не обговорював з президентом Володимиром Зеленським можливого фінансування відбудови інфраструктури Донбасу.
Про це Коломойський розповів в розмові з журналістом "Української правди".
"Вчора ж Зеленський заявив, що "Коломойський про це ще не знає". Так я справді дізнався про це з виступу. Я вже коментував журналістам, що на залишок від 20 тисяч фунтів на тиждень (мається на увазі обмеження Високого суду Лондона витрати) можу пофарбувати ларьок. Це ж також мала архітектурна форма", – віджартовувався Коломойський.
На уточнення, чи була у нього зустріч із Зеленським після інавгурації, та про що вони на ній розмовляли – олігарх відповів, що такої зустрічі не було.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський під час виступу на Бізнес форумі заявив, що уже зустрічався з трьома українськими олігархами Ринатом Ахметовим, Ігорем Коломойським та Віктором Пінчуком та досяг певних домовленостей.
- Щодо Коломойського він сказав: "Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він ще про це не знає".
Роман Кравець, Олександр Шумілін, УП