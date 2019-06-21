Суд оголосив вирок коригувальнику обстрілу Маріуполя

Приморський районний суд Маріуполя визнав Валерія Кірсанова винним у коригуванні обстрілу мікрорайону "Східний" та засудив до 9 років позбавлення волі.

Про це пише Громадське, ссилаючись на судовий реєстр.

Повідомляється, що суд визнав Кірсанова винним за статтями про "створення терористичної групи чи терористичної організації" та "незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами".

Кірсанова засудили до 9 років в’язниці ще 2016-го, як зазначає видання, але він подав апеляцію і був повторний розгляд справи.

Крім того, наводиться зміст вироку. Так, засуджений передавав бойовикам дані про місця дислокації, чисельність та маршрути пересування підрозділів і військової техніки ЗСУ в Маріуполі та Донецькій області.

Зазначається також, що бойовики отримували від Кірсанова дані про результати обстрілів членами угруповання "ДНР" селищ Зоря, Гнутове, Виноградне, мікрорайону "Східний".

"Згідно з вироком, під час обшуку за місцем проживання обвинуваченого було виявлено та вилучено вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухові речовини", - ідеться у повідомленні.

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