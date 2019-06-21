Суд объявил приговор корректировщику обстрела Мариуполя

467 просмотров
Пятница, 21 июня 2019, 19:50

Приморский районный суд Мариуполя признал Валерия Кирсанова виновным в корректировке обстрела микрорайона "Восточный" и приговорил к 9 годам лишения свободы.

Об этом пишет Громадське со ссылкой на судебный реестр.

Сообщается, что суд признал Кирсанова виновным по статьям о "создании террористической группы или террористической организации" и "незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами".

Кирсанова приговорили к 9 годам тюрьмы еще в 2016-м, как отмечает издание, но он подал апелляцию и было повторное рассмотрение дела.

Кроме того, приводится содержание приговора. Так, осужденный передавал боевикам данные о местах дислокации, численности и маршрутах передвижения подразделений и военной техники ВСУ в Мариуполе и Донецкой области.

Отмечается также, что боевики получали от Кирсанова данные о результатах обстрелов членами группировки "ДНР" поселков Заря, Гнутово, Виноградное, микрорайона "Восточный".

"Согласно приговору, во время обыска по месту жительства обвиняемого было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • 24 января 2015 был обстрелян жилой микрорайон Мариуполя "Восточный". В результате обстрела погибли 29 человек и 92 получили ранения. По данным СБУ, обстрел совершили кадровые военнослужащие Российской Федерации.
  • Кирсанова задержали 24 января 2015 года. Корректировщик огня по Мариуполю подтвердил, что обстрел города проводился на русском артиллерийской батареей.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
"Могу покрасить ларек": Коломойского удивили планы Зеленского
"Слуга народа" представляет своих мажоритарщиков
Зеленский ответил на петицию: не может уволить Авакова
Рейтинги партий Порошенко и Смешко падают: свежий опрос
Все новости
психология

10 признаков, что у вас могут быть не здоровые границы со своей мамой

Медицина

Что следует знать о вакцинации детей с хроническими заболеваниями

мнение

Почему собаки иногда имеют такой печальный взгляд?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів