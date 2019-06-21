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Суд объявил приговор корректировщику обстрела Мариуполя

Пятница, 21 июня 2019, 19:50
Суд объявил приговор корректировщику обстрела Мариуполя

Приморский районный суд Мариуполя признал Валерия Кирсанова виновным в корректировке обстрела микрорайона "Восточный" и приговорил к 9 годам лишения свободы.

Об этом пишет Громадське со ссылкой на судебный реестр.

Сообщается, что суд признал Кирсанова виновным по статьям о "создании террористической группы или террористической организации" и "незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами".

Кирсанова приговорили к 9 годам тюрьмы еще в 2016-м, как отмечает издание, но он подал апелляцию и было повторное рассмотрение дела.

Кроме того, приводится содержание приговора. Так, осужденный передавал боевикам данные о местах дислокации, численности и маршрутах передвижения подразделений и военной техники ВСУ в Мариуполе и Донецкой области.

Отмечается также, что боевики получали от Кирсанова данные о результатах обстрелов членами группировки "ДНР" поселков Заря, Гнутово, Виноградное, микрорайона "Восточный".

"Согласно приговору, во время обыска по месту жительства обвиняемого было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • 24 января 2015 был обстрелян жилой микрорайон Мариуполя "Восточный". В результате обстрела погибли 29 человек и 92 получили ранения. По данным СБУ, обстрел совершили кадровые военнослужащие Российской Федерации.
  • Кирсанова задержали 24 января 2015 года. Корректировщик огня по Мариуполю подтвердил, что обстрел города проводился на русском артиллерийской батареей.

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Темы: судМариупольобстрел
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