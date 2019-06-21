Суд объявил приговор корректировщику обстрела Мариуполя
Приморский районный суд Мариуполя признал Валерия Кирсанова виновным в корректировке обстрела микрорайона "Восточный" и приговорил к 9 годам лишения свободы.
Об этом пишет Громадське со ссылкой на судебный реестр.
Сообщается, что суд признал Кирсанова виновным по статьям о "создании террористической группы или террористической организации" и "незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами".
Кирсанова приговорили к 9 годам тюрьмы еще в 2016-м, как отмечает издание, но он подал апелляцию и было повторное рассмотрение дела.
Кроме того, приводится содержание приговора. Так, осужденный передавал боевикам данные о местах дислокации, численности и маршрутах передвижения подразделений и военной техники ВСУ в Мариуполе и Донецкой области.
Отмечается также, что боевики получали от Кирсанова данные о результатах обстрелов членами группировки "ДНР" поселков Заря, Гнутово, Виноградное, микрорайона "Восточный".
"Согласно приговору, во время обыска по месту жительства обвиняемого было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества", - говорится в сообщении.
Напомним:
- 24 января 2015 был обстрелян жилой микрорайон Мариуполя "Восточный". В результате обстрела погибли 29 человек и 92 получили ранения. По данным СБУ, обстрел совершили кадровые военнослужащие Российской Федерации.
- Кирсанова задержали 24 января 2015 года. Корректировщик огня по Мариуполю подтвердил, что обстрел города проводился на русском артиллерийской батареей.
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