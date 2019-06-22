Американська письменниця звинуватила Трампа у згвалтуванні

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Субота, 22 червня 2019, 04:34

Американська письменниця Джин Керрол заявила, що в середині 90-х років нинішній президент США Дональд Трамп її згвалтував. Сам Трамп заперечує звинувачення.

Про це пише BBC.

У статті у виданні The Cut Керрол описує зустріч з Трампом в кінці 1995 або на початку 1996 року в престижному універмазі в Нью-Йорку. Вона стверджує, що впізнала його, а він сказав їй, що купує подарунок для "дівчини".

За її словами Трамп знав, що вона тележурналістка  і вони жартували, підбиваючи один одного приміряти білизну.

Керрол стверджує, що вони тоді пішли в роздягальню і там Трамп згвалтував її.

Трампу і Керролл в той час було близько 50 років, і він був одружений на Марлі Мейплс.

Керролл пояснила, що розповіла двом друзям про інцидент, один з яких порадив їй звернутися в поліцію, а інший порадив  не говорити нікому: "Забудь про це! У нього 200 адвокатів. Він тебе поховає".

У своїй статті Керрол описує ще 5 випадків сексуального насильства зі свого життя. Вона стверджує, що Трамп був її "останньою огидною людиною", і відтоді вона не займалася сексом ні з ким іншим.

Трамп відкидає звинувачення Керрол, він назвав її історію "вигадкою".

Він стверджує, що ніколи не зустрічався з нею, а її мотивом звинуватити його є бажання "продати нову книгу".

Нагадуємо:

  • У 2016 році дві американки заявили, що Трамп домагався їх в минулому.
  • Уже після перемоги Трампа у президентських виборах порноактриса Стефані Кліффорд (відома як Стормі Деніелс) заявляла, що в 2006 році мала сексуальні стосунки з ним. Вона стверджує, що її стосунки з Трампом тривали також у 2007 році.
  • Колишня модель Карен Макдугал стверджує, що в 2006 році у неї були стосунки з Трампом, незабаром після того, як його дружина Меланія народила сина Баррона.

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Теми: Трамп США


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