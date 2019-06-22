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Американская писательница обвинила Трампа в изнасиловании

Суббота, 22 июня 2019, 04:34

Американская писательница Джин Кэррол заявила, что в середине 90-х годов нынешний президент США Дональд Трамп ее изнасиловал. Сам Трамп отрицает обвинения.

Об этом пишет BBC.

В статье в издании The Cut Кэррол описывает встречу с Трампом в конце 1995 или в начале 1996 года в престижном универмаге в Нью-Йорке. Она утверждает, что узнала его, а он сказал ей, что покупает подарок для "девушки".

По ее словам Трамп знал, что она телевизионная журналистка и они шутили, подначивая друг друга примерить белье.

Кэррол утверждает, что они тогда пошли в раздевалку и там Трамп изнасиловал ее.

Трампу и Кэрролл в то время было около 50 лет, и он был женат на Марле Мэйплс.

Кэрролл объяснила, что рассказала двум друзьям об инциденте, один из которых посоветовал ей обратиться в полицию, а другой посоветовал не говорить никому: "Забудь об этом! У него 200 адвокатов. Он тебя похоронит".

В своей статье Кэррол описывает еще 5 случаев сексуального насилия из своей жизни. Она утверждает, что Трамп был ее "последним отвратительным человеком", и с тех пор она не занималась сексом ни с кем другим.

Трамп отвергает обвинения Кэррол, он назвал ее историю "выдумкой".

Он утверждает, что никогда не встречался с ней, а ее мотивом обвинить его является желание "продать новую книгу".

Напомним:

  • В 2016 году две американки заявили, что Трамп домагался их в прошлом.
  • Уже после победы Трампа в президентских выборах порноактриса Стефани Клиффорд (известная как Сторми Дэниелс) заявляла, что в 2006 году имела сексуальные отношения с ним. Клиффорд утверждает, что ее отношения с Трампом продолжались также в 2007 году.
  • Бывшая модель Карен Макдугал утверждает, что в 2006 году у нее были отношения с Трампом, вскоре после того, как его жена Мелания  родила сына Баррона.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСША
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