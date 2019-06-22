Війна на сході: 25 обстрілів за добу, один боєць ООС отримав травму

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- поблизу Опитного – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- тричі Авдіївку – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

- чотири рази Водяне – зі 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- три рази Широкине – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- Новотроїцьке – зі станкового протитанкового гранатомету;

- населений пункт Піски – станковий протитанковий гранатомет;

- Новомихайлівка – гранатомети різних систем;

- Новоселівка Друга – з великокаліберних кулеметів;

- околиці Красногорівки – міномети калібру 120 мм;

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні дев'ять разів:

- район населеного пункту Луганське – зі 120- та 82-мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

- два рази Новолуганське – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

- двічі Південне – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- Катеринівка– з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

- Зайцеве – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

- два рази населений пункт Новгородське – 82 мм міномети, автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя.

За минулу добу один український військовослужбовець отримав бойову травму. Війскові зазначають, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 21 червня чотирьох окупантів було поранено.

Від початку поточної доби, 22 червня, ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" окупанти здійснили три обстріли позицій українських захисників:

- поблизу населеного пункту Водяне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

- околиці Старогнатівки – з автоматичних гранатометів, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

- Широкине – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.