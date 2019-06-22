Війна на сході: 25 обстрілів за добу, один боєць ООС отримав травму
Минулої доби збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- поблизу Опитного – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- тричі Авдіївку – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- чотири рази Водяне – зі 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- три рази Широкине – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- Новотроїцьке – зі станкового протитанкового гранатомету;
- населений пункт Піски – станковий протитанковий гранатомет;
- Новомихайлівка – гранатомети різних систем;
- Новоселівка Друга – з великокаліберних кулеметів;
- околиці Красногорівки – міномети калібру 120 мм;
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні дев'ять разів:
- район населеного пункту Луганське – зі 120- та 82-мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- два рази Новолуганське – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
- двічі Південне – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- Катеринівка– з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- Зайцеве – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- два рази населений пункт Новгородське – 82 мм міномети, автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя.
За минулу добу один український військовослужбовець отримав бойову травму. Війскові зазначають, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 21 червня чотирьох окупантів було поранено.
Від початку поточної доби, 22 червня, ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" окупанти здійснили три обстріли позицій українських захисників:
- поблизу населеного пункту Водяне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- околиці Старогнатівки – з автоматичних гранатометів, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- Широкине – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.