Война на востоке: 25 обстрелов за сутки, один боец ООС получил травму

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- вблизи Опытного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- трижды Авдеевку - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- четыре раза Водяное - из 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- три раза Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- Новотроицкое - из станкового противотанкового гранатомета;

- населенный пункт Пески - станковый противотанковый гранатомет;

- Новомихайловка - гранатометы различных систем;

- Новоселовка Вторая - из крупнокалиберных пулеметов;

- окрестности Красногоровки - минометы калибра 120 мм;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны девять раз:

- район населенного пункта Луганское - из 120- и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- два раза Новолуганское - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

- дважды Южное - из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- Катеринивка- из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- Зайцево - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- два раза населенный пункт Новгородское - 82 мм минометы, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.

За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил боевую травму. Военные отмечают, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки 21 июня четыре оккупанта были ранены.

С начала текущих суток, 22 июня, враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" оккупанты провели три обстрела позиций украинских защитников:

- вблизи населенного пункта Водяное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- окрестности Старогнатовки - из автоматических гранатометов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- Широкино - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.