ДБР розслідує "захоплення влади" Порошенком, Парубієм і Гройсманом - ЗМІ

Народні депутати від "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич і Василь Німченко подали звернення до Держбюро розслідувань про захоплення державної влади екс-президентом Петром Порошенком, спікером Андрієм Парубієм і прем'єром Володимиром Гройсманом.

Про це пише в суботу видання "Дзеркало тижня".

За інформацією журналістів, звернення надійшло до ДБР близько місяця тому, і зараз у справі вже почалися допити.

Депутати стверджують, що Порошенко, Парубій і Гройсман, "діючи спільно, у змові, з прямим умислом на захоплення неконституційним і незаконним способом державної влади (...) вдалися до зловживання службовим становищем і прямого порушення конституційних норм...".

За твердженням заявників, колишній глава держави, голова парламенту і керівник Кабміну скоїли "злочини, які полягають у захопленні державної влади, змові з її захоплення, зловживанні владою і службовим становищем".

З точки зору Німченка і Шуфрича, в момент призначення Гройсмана прем'єром у Раді була відсутня коаліція, сформована відповідно до вимог Основного закону.

Депутати вважають це прямим порушенням Конституції і кримінальним правопорушенням, просять ДБР вважати їхнє звернення повідомленням про скоєння злочину і внести відповідні матеріали до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Видання зазначає, що документ був направлений до ДБР ще до винесення рішення КС про конституційність указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

"Але тепер депутатське звернення стає для згаданих у ньому осіб більш небезпечним. Оскільки вердикт КС побічно підтвердив відсутність в Раді коаліції", - йдеться у тексті.

Разом з тим, у Єдиному державному реєстрі судових рішень опубліковано ухвалу Шевченківського райсуду Києва від 7 червня цього року, яка зобов’язує Держбюро розслідувань відкрити провадження за скаргою народного депутата Василя Німченка щодо вчинення злочинів вищими посадовими особами держави.

В ухвалі зазначається, що депутатське звернення Німченка та ще одного народного депутата було направлено до ДБР 27 травня, однак у встановлений процесуальним законом строк ДБР не розпочало кримінальне провадження.

У зверненні депутати стверджували, що вищі посадові особи держави, включаючи президента, прем’єр-міністра та голову Верховної Ради, вчинили злочини, передбачені ч.1 ст.109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Шевченківський райсуд задовольнив скаргу Німченка на бездіяльність уповноваженої особи ДБР, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Зобов`язати уповноважену особу Державного бюро розслідувань виконати вимоги ч.1 ст.214 КПК України та невідкладно, але не пізніше 24 годин, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення, викладені у заяві (депутатському зверненні) народного депутата України ОСОБА_1. та народного депутата України ОСОБА_8. №362/27-05 від 27 травня 2019 року, яка була отримана уповноваженою особою Державного бюро розслідувань 28.05.2019 року, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявникам витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань", - йдеться в ухвалі суду.

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