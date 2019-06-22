ГБР расследует "захват власти" Порошенко, Парубием и Гройсманом – СМИ

Народные депутаты от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич и Василий Нимченко подали обращение в Госбюро расследований о захвате государственной власти экс-президентом Петром Порошенко, спикером Андреем Парубием и премьером Владимиром Гройсманом.

Об этом пишет в субботу издание "Зеркало недели".

По информации журналистов, обращение поступило в ГБР около месяца назад, и сейчас по нему уже начались допросы.

Депутаты утверждают, что Порошенко, Парубий и Гройсман, "действуя совместно, в сговоре, с прямым умыслом на захват неконституционным и незаконным способом государственной власти (...) прибегли к злоупотреблению служебным положением и прямому нарушению конституционных норм...".

По утверждению заявителей, бывший глава государства, председатель парламента и руководитель Кабмина совершили "преступления, заключающиеся в захвате государственной власти, сговоре по ее захвату, злоупотреблении властью и служебным положением".

С точки зрения Нимченко и Шуфрича, в момент назначения Гройсмана премьером в Раде отсутствовала коалиция, сформированная в соответствии с требованиями Основного закона.

Депутаты считают это прямым нарушением Конституции и уголовным правонарушением, просят ГБР считать их обращение сообщением о совершении преступления и внести соответствующие материалы в Единый реестр досудебных расследований.

Издание отмечает, что документ был направлен в ГБР еще до вынесения решения КС о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

"Но теперь депутатское обращение становится для упомянутых в нем лиц более опасным. Поскольку вердикт КС косвенно подтвердил отсутствие в Раде коалиции", - говорится в тексте.

Вместе с тем, в Едином государственном реестре судебных решений опубликовано постановление Шевченковского райсуда Киева от 7 июня этого года, которое обязывает Госбюро расследований открыть производство по жалобе народного депутата Василия Нимченко о совершении преступлений высшими должностными лицами государства.

В постановлении отмечается, что депутатское обращение Нимченко и еще одного народного депутата было направлено в ГБР 27 мая, однако в установленный процессуальным законом срок ГБР не начало уголовное производство.

В обращении депутаты утверждали, что высшие должностные лица государства, включая президента, премьер-министра и председателя Верховной Рады, совершили преступления, предусмотренные ч.1 ст.109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти ), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Шевченковский райсуд удовлетворил жалобу Нимченко на бездействие уполномоченного лица ГБР, которая заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

"Обязать уполномоченное лицо Государственного бюро расследований выполнить требования ч.1 ст.214 УПК Украины и безотлагательно, но не позднее 24 часов, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, изложенные в заявлении (депутатском обращении) народного депутата Украины ЛИЦО_1 . и народного депутата Украины ЛИЦО_8. №362 / 27-05 от 27 мая 2019 года, которое было получено уполномоченным лицом Государственного бюро расследований 28.05.2019 года, начать расследование и через 24 часа с момента внесения таких сведений предоставить заявителям выписку из Единого реестра досудебных расследований", - говорится в постановлении суда.

Напомним: