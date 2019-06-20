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КС опублікував офіційне рішення щодо указу про розпуск Ради

Четвер, 20 червня 2019, 19:19

Конституційний Суд визнав конституційним указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради 8-го скликання.

Офіційне повідомлення з’явилося на сайті суду.

В КС зазначили, що через відсутність чітких законодавчих норм виник конституційний конфлікт між президентом та Верховною Радою щодо підстав дострокового припинення повноважень, який не має правового вирішення, так як Конституція "не визначає порядку припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, а регламент Верховної Ради України, всупереч вимогам статті 83 Конституції України, не передбачає порядку припинення діяльності коаліції депутатських фракцій депутатських фракцій у Верховній Раді України".

"Конституційний Суд України констатував, що розв’язання конституційного конфлікту народом шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради України відповідає вимогам частини другої статті 5 Конституції України", - сказано у повідомленні.

Рішення КС не може бути оскаржено. У голосуванні взяли участь 16 суддів.

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про розпускВерховної Ради та призначення позачергових виборів на 21 липня.
  • Народні депутати внесли до Конституційного суду подання щодо конституційності указу про позачергові вибори до ВР.
  • На відкритій частині засідання члени Конституційного суду, серед іншого, звернули увагу, що Верховна Рада не надала поіменний склад коаліції, відсутність якої нібито є підставою для розпуску парламенту.
  • Депутати, які вважають указ президента неконституційним, говорили, що він порушив право громадян обирати депутатів на 5 років і право депутатів створити нову коаліцію.

Українська правда

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Теми: Конституціясуд
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