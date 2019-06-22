Суд встановив проживання Саакашвілі в Україні лише з четвертого разу
Лідер "Руху нових сил", екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі з 11 по 19 червня чотири рази подавав заяви до Печерського райсуду Києва, поки врешті скандальний суддя Сергій Вовк визнав факт безперервного проживання Саакашвілі в Україні протягом 5 років.
Відповідна інформація міститься на сайті "Судова влада України".
У всіх чотирьох позовах заявником є Саакашвілі, зацікавленою особою – Печерський районний відділ Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області. Предметом позовів вказане "встановлення факту, що має юридичне значення".
Три перші позови закінчилися лише призначенням складу суду, і лише останній був призначений до судового розгляду.
За автоматизованою системою документообігу суду перший позов від 11 червня було розподілено судді Роману Новаку. Другий позов, від 13 червня, потрапив на суддю Олесю Батрин. Третій, від 14 червня – на Тетяну Остапчук.
Останній позов, від 19 червня, потрапив на скандального суддю Сергія Вовка, який 21 червня виніс рішення про безперервне проживання Саакашвілі в Україні протягом останніх 5 років, що відкриває йому шлях до реєстрації кандидатом у народні депутати.
Нагадаємо:
- 21 червня Печерський районний суд Києва визнав факт безперервного проживання Міхеїла Саакашвілі в Україні протягом 5 років, що дозволяє йому балотуватися у народні депутати на дострокових парламентських виборах.
- Саакашвілі був відсутній в Україні з лютого 2018 року до травня 2019 року (коли був видворений з України).
- За законом, в народні депутати можуть балотуватися тільки ті громадяни України, які постійно проживали на її території протягом останніх п’яти років перед виборами.
- Скандальний суддя Сергій Вовк у 2012 році головував у судовому засіданні за сфабрикованою справою проти екс-голови МВС Юрія Луценка. Тоді Вовк засудив Луценка до 4 років позбавлення волі.
- 4 березня 2015 року Верховна Рада ухвалила рішення про позбавлення судді недоторканності.
- Вовка підозрювали в ухваленні завідомо неправосудного рішення у цивільній справі, яким він позбавив законного власника його майна.
- Вища кваліфікаційна комісія суддів відсторонила Вовка з посади, однак Вищий адмінсуд скасував це рішення.
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