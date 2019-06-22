Суд встановив проживання Саакашвілі в Україні лише з четвертого разу

Лідер "Руху нових сил", екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі з 11 по 19 червня чотири рази подавав заяви до Печерського райсуду Києва, поки врешті скандальний суддя Сергій Вовк визнав факт безперервного проживання Саакашвілі в Україні протягом 5 років.

Відповідна інформація міститься на сайті "Судова влада України".

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У всіх чотирьох позовах заявником є Саакашвілі, зацікавленою особою – Печерський районний відділ Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області. Предметом позовів вказане "встановлення факту, що має юридичне значення".

Три перші позови закінчилися лише призначенням складу суду, і лише останній був призначений до судового розгляду.

За автоматизованою системою документообігу суду перший позов від 11 червня було розподілено судді Роману Новаку. Другий позов, від 13 червня, потрапив на суддю Олесю Батрин. Третій, від 14 червня – на Тетяну Остапчук.

Останній позов, від 19 червня, потрапив на скандального суддю Сергія Вовка, який 21 червня виніс рішення про безперервне проживання Саакашвілі в Україні протягом останніх 5 років, що відкриває йому шлях до реєстрації кандидатом у народні депутати.

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