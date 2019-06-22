Суд установил проживание Саакашвили в Украине только с четвертого раза

Лидер "Руху нових сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили с 11 по 19 июня четыре раза подавал заявления в Печерский райсуд Киева, пока наконец скандальный судья Сергей Вовк признал факт непрерывного проживания Саакашвили в Украине в течение 5 лет.

Соответствующая информация содержится на сайте "Судебная власть Украины".

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Во всех четырех исках заявителем является Саакашвили, заинтересованным лицом - Печерский районный отдел Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в г. Киеве и Киевской области. Предметом исков указано "установление факта, имеющего юридическое значение".

Три первых иска закончились лишь назначением состава суда, и только последний был назначен к судебному разбирательству.

По автоматизированной системе документооборота суда первый иск от 11 июня был распределен судье Роману Новаку. Второй иск, от 13 июня, попал на судью Олесю Батрин. Третий, от 14 июня – на Татьяну Остапчук.

Последний иск, от 19 июня, попал на скандального судью Сергея Вовка, который 21 июня вынес решение о непрерывном проживании Саакашвили в Украине в течение последних 5 лет, что открывает ему путь к регистрации кандидатом в народные депутаты.

Напомним: