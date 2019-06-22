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Шуфрич скаржиться, що не може отримати акти перевірок НАЗК

Субота, 22 червня 2019, 16:47

Нардеп від "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич заявляє, що йому і його юристам протягом 3-х років не надають акт з перевірки його декларації НАЗК.

Так він прокоментував заяви НАЗК про невідповідність у його деклараціях.

"Очікуємо офіційного повідомлення, вручення в установленому законом порядку акту і обов'язково це прокоментуємо", - написав Шуфрич на своїй сторінці в Facebook у п'ятницю.

Він заявив, що вимагає надати йому акти НАЗК.

Пізніше прес-служба Шуфрича повідомила, що адвокатам політика вдалося телефоном зв'язатися з головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій і моніторингу способу життя, яка сказала, що видати акти у п'ятницю не можуть у зв'язку з тим, що вони не підписані.

"Тепер нам зрозуміло, чому протягом трьох років після початку перевірки результати ще до кінця не оформлених актів опублікували на наступний день після реєстрації мене кандидатом у народні депутати наступного скликання Верховної Ради України", - йдеться в повідомленні.

Шуфрич називає заяву НАЗК виконанням замовлення з метою тиску на його політичну позицію.

"Залишається уточнити тільки, з чийого боку: це метастази Порошенка або ж активність нової влади? Першому я не здивуюся, друге викликало б у мене розчарування", - пише він.

Шуфрич підкреслив, що вказав у декларації всі об'єкти декларування, а значить, не мав причини не вказувати їхню вартість.

"Визначати їхню точну вартість не моя компетенція і це не обов'язкова умова декларування!", - обурився він.

"Абсолютна більшість цих об'єктів перейшло мені в спадок після смерті найближчої мені людини або були подаровані близьким родичем, щоб не було звинувачень, що я що-небудь приховую, оформлюючи на інших! І звичайно, їх вартість на момент придбання мені не могла бути відома", - пише Шуфрич.

Нагадаємо:

  • 21 червня прес-служба НАЗК повідомила, що агентство під час перевірки декларацій народного депутата Нестора Шуфрича виявило розбіжності на понад 13 млн гривень.
  • Про виявлені правопорушення НАЗК повідомило Національне антикорупційне бюро.

Теми: ШуфричНАЗК
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