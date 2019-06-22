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Шуфрич жалуется, что не может получить акты проверок НАПК

Суббота, 22 июня 2019, 16:47

Нардеп от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич заявляет, что ему и его юристам на протяжении 3-х лет не предоставляют акт по проверке его декларации НАПК.

Так он прокомментировал заявления НАЗК о несоответствии в его декларациях.

"Ожидаем официального уведомления, вручения в установленном законом порядке акта и обязательно это прокомментируем", - написал Шуфрич на своей странице в Facebook в пятницу.

Он заявил, что требует предоставить ему акты НАПК.

Позже пресс-служба Шуфрича сообщила, что адвокатам политика удалось по телефону связаться с главным специалистом отдела проведения полных проверок Департамента проверки деклараций и мониторинга образа жизни, которая сказала, что выдать акты в пятницу не могут в связи с тем, что они не подписаны.

"Теперь нам понятно, почему в течение трех лет после начала проверки результаты еще до конца не оформленных актов опубликовали на следующий день после регистрации меня кандидатом в народные депутаты в следующий созыв Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.

Шуфрич называет заявление НАПК выполнением заказа с целью давления на его политическую позицию.

"Остается уточнить только, с чьей стороны: это метастазы Порошенко или же активность новой власти? Первому я не удивлюсь, второе вызвало бы у меня разочарование", - пишет он.

Шуфрич подчеркнул, что указал в декларации все объекты декларирования, а значит, не имел причины не указывать их стоимость.

"Определять их точную стоимость не моя компетенция и это не обязательное условие декларирования!", - возмутился он.

"Абсолютное большинство этих объектов перешло мне в наследство после смерти ближайшего мне человека или были подарены близким родственником, чтобы не было обвинений, что я что-либо скрываю, оформляя на других! И естественно, их стоимость на момент приобретения мне не могла быть известна", - пишет Шуфрич.

Напомним:

  • 21 июня пресс-служба НАПК сообщила, что агентство при проверке деклараций народного депутата Нестора Шуфрича выявило различия более чем 13 млн гривен.
  • О выявленных правонарушениях НАПК сообщило в Национальное антикоррупционное бюро.

Украинская правда
Темы: ШуфричНАПК
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