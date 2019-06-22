Справа нацгвардійця Марківа: Відома дата оголошення вироку

Суд в Італії у справі українського військового Віталія Марківа, якого звинувачують у причетності до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі на Донбасі, оголосить вирок 12 липня.

Про це 22 червня повідомляє Hromadske.

"5 липня відбудеться передостаннє засідання суду, коли третій адвокат захисту Донателла Рапетті зосередиться на ролі українського війська у травні 2014 року біля Слов'янська Донецької області", - йдеться у повідомленні.

22 червня адвокат Марківа Раффаеле Делла Валле виступив у суді із підсумковою промовою, яка тривала 6 годин.

За словами адвоката, прокуратура та родина загиблого італійського фотографа намагаються "призначити винного, а не знайти справжнього винуватця загибелі фоторепортера 5 років тому".

Також адвокат заперечив фізичну присутність українських військових біля місця загибелі Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова і наголосив на тому, що стріляли "від сепаратистів", а не з гори Карачун з відстані майже 2 км.

На засіданні також виступив адвокат захисту держави Україна.

Прокуратура у свою чергу відкидає версію загибелі Роккеллі внаслідок мінометного вогню з боку бойовиків.

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