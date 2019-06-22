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Справа нацгвардійця Марківа: Відома дата оголошення вироку

Субота, 22 червня 2019, 19:51
Справа нацгвардійця Марківа: Відома дата оголошення вироку

Суд в Італії у справі українського військового Віталія Марківа, якого звинувачують у причетності до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі на Донбасі, оголосить вирок 12 липня. 

Про це 22 червня повідомляє Hromadske

"5 липня відбудеться передостаннє засідання суду, коли третій адвокат захисту Донателла Рапетті зосередиться на ролі українського війська у травні 2014 року біля Слов'янська Донецької області", - йдеться у повідомленні. 

22 червня адвокат Марківа Раффаеле Делла Валле виступив у суді із підсумковою промовою, яка тривала 6 годин.

За словами адвоката, прокуратура та родина загиблого італійського фотографа намагаються "призначити винного, а не знайти справжнього винуватця загибелі фоторепортера 5 років тому".

Також адвокат заперечив фізичну присутність українських військових біля місця загибелі Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова і наголосив на тому, що стріляли "від сепаратистів", а не з гори Карачун з відстані майже 2 км.

На засіданні також виступив адвокат захисту держави Україна. 

Прокуратура у свою чергу відкидає версію загибелі Роккеллі внаслідок мінометного вогню з боку бойовиків.

Нагадаємо,

  • Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Рокеллі поблизу Слов’янська в травні 2014 року.
  • Марківа звинувачують у тому, що, перебуваючи на горі Карачун, він передав українській армії інформацію про перебування журналістів.
  • Італійський прокурор вимагає засудити до 17 років ув'язнення Марківа, який також має італійське громадянство.  Адвокат родичів загиблого фотографа Андреа Роккелі вимагає від суду присяжних призначити кілька мільйонів євро компенсації.
  • Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. Захист відкидає ці звинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти перебували в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.
  • 17 травня глава МВС Арсен Аваков зустрівся з Марківим, а керівництво МВС і НГУ дали свідчення в Італії на захист гвардійця.

Теми: судІталіяНацгвардія
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