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Бойовики на Донбасі: Заборонена "Мінськом" зброя, поранено українського бійця

Субота, 22 червня 2019, 20:38

У суботу в зоні проведення операції Об'єднаних сил бойовики порушили режим припинення вогню 11 разів, внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранень.

Про це ввечері 22 червня повідомили у прес-центрі штабу ООС.

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських військових із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомили у штабі. 

Зокрема, бойовики здійснили обстріли поблизу н.п. Водяне, Старогнатівка, Широкине, на околицях Красногорівки, біля н.п. Гнутове, Павлополя та поблизу н.п.Новотроїцьке.

Окрім того обстріли позицій Об'єднаних сил було здійснено поблизу н.п. Піщане, Південне та Новолуганське.  

Українська правда
Теми: ДонбасРосіяМінські угодижертви
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