Боевики на Донбассе: Запрещенное "Минском" оружие, ранен украинский военный

В субботу в зоне проведения операции Объединенных сил боевики нарушили режим прекращения огня 11 раз, один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом вечером 22 июня сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских военных с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в штабе.

В частности, боевики совершили обстрелы вблизи н.п. Водяное, Старогнатовка, Широкино, в окрестностях Красногоровки, возле н.п. Гнутово, Павлополь и вблизи н.п.Новотроицкое.

Кроме того позиции Объединенных сил были обстреляны вблизи н.п. Песчаное, Южное и Новолуганское.