Боевики на Донбассе: Запрещенное "Минском" оружие, ранен украинский военный

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Суббота, 22 июня 2019, 20:38

В субботу в зоне проведения операции Объединенных сил боевики нарушили режим прекращения огня 11 раз, один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом вечером 22 июня сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских военных с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в штабе.

В частности, боевики совершили обстрелы вблизи н.п. Водяное, Старогнатовка, Широкино, в окрестностях Красногоровки, возле н.п. Гнутово, Павлополь и вблизи н.п.Новотроицкое. 

Кроме того позиции Объединенных сил были обстреляны вблизи н.п. Песчаное, Южное и Новолуганское.

Украинская правда

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Темы: Донбасс Росcия Минские соглашения жертвы


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